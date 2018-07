Die neue Hoesch AG mußte ihre ersten Gehversuche in stürmischen Zeiten machen. Hörder Hüttenunion) unternehmen müssen, geht in einem Tempo vor sich, das wir uns nicht gewünscht hätten", erklärte dazu Generaldirektor Dr. Willy Ochel, aber im Hause Hoesch hält man nun einmal nichts von der langen Bank. Das hat Ochel bewiesen, als er vor 5 Jahren bereits den notwendigen Rückschnitt des Steinkohlenbergbaus forderte und im eigenen Konzern konsequent danach gehandelt hat. Die Kohlenförderung der Hoesch Zechen betrug im vergangenen Geschäftsjahr noch 64 Prozent ihres Standes vor der Krise, die Bergbaubelegschaft ist — ohne Schwierigkeiten — von 26 000 auf 12 000 Mann zurückgeführt worden. Wenn alle Zechen so gehandelt hätten, dann wäre Ochel mit seinem stolzen Wort "Der Bergbau ist für Hoesch kein Problem mehr" keine Ausnahme. Der Hoesch Bergbau ist nicht mehr weit von dem angestrebten Ziel entfernt: Am Ende wird eine Kohlenförderung stehen, die ausschließlich den Bedarf des Konzerns deckt.

Auf der Stahlseite sind seit dem Zusammenschluß, in noch nicht einem Jahr also, fünf komplette Walzwerke stillgelegt worden; eine Zusammenlegung steht noch bevor. Eine Kapazitätseinschränkung ist damit, wie ausdrücklich betont wird, nicht verbunden. Das Ziel ist die Konzentration auf die besseren Anlagen. Das gilt auch für die Stahlerzeugung: im Juni wird ein altes Thomasstahlwerk stillgelegt, damit das moderne Oxygenstahlwerk besser ausgelastet werden kann. Die Möglichkeiten im großen Konzern werden sichtbar, aber auch die Herabsetzung der Dividende auf 6 Prozent auf das von 375 auf 569 Millionen Mark erhöhte Kapital ist zunächst als Vorleistung für die bessere Zukunft anzusehen. Der Dividendenbetrag — er entspräche einer neunprozentigen Ausschüttung auf das alte Aktienkapital — ist ausschließlich im Organkreis der alten Hoesch AG erwirtschaftet worden.