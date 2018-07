Mit verbissenem Trotz kommentierte in diesen Tagen das kaufmännische Vorstandsmitglied der Hüttenwerke Oberhausen AG, Otto-August Siering die nicht zustandegekommene Ehe seines Unternehmens mit Klöckner. Seit guter Jahresfrist schon hatte die HOAG ihre Fühler nach einem verläßlichen Partner ausgestreckt, und daß schließlich ernsthafte und intensive Gespräche mit Klöckner geführt wurden, war auch im Hause des Duisburger Montankonzerns bestätigt worden. Jetzt betonte Siering mit eifrigem Nachdruck – assistiert von Klaus Haniel, dem Eigentümer-Vertreter im Vorstand –, daß sich die HOAG „auch unter den erschwerten Verhältnissen“ allein behaupten könne.

Dieser Satz ist für das Unternehmen, das sich schon länger sehr schwer tut, um über die Runden zu kommen, fast schon der Mut der Verzweiflung. Die für das letzte Geschäftsjahr ermäßigte Dividende ist – genau wie im Jahr zuvor die achtprozentige Ausschüttung – nicht verdient, sondern auf Kosten der Substanz ermöglicht worden. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres hat sich der Umsatz nochmals um 9,3 Prozent ermäßigt, in der Ertragsrechnung stehen dicke rote Zahlen.

Für das Scheitern der Annäherungsversuche zwischen dem Oberhausener und dem Duisburger Stahlkonzern seien – so heißt es – nicht etwa Meinungsverschiedenheiten über ein etwaiges Umtauschverhältnis – also unüberbrückbare Interessengegensätze zwischen den Eigentümer-Familien Haniel und Henle – maßgebend gewesen. Vielmehr habe sich in den Verhandlungen bereits gezeigt, daß sich durch eine Zusammenarbeit auf metallurgischem Gebiet und in anderen technischen Bereichen keine wesentlichen Kosteneinsparungen erreichen lassen. Eine Fusion somit verspräche keinen Erfolg.

Die HOAG wird sich auf die Partnerschaft im Walzstahlkontor Nord beschränken und sich allein zu helfen versuchen. Einen gewissen Konzernrückhalt hat das Oberhausener Unternehmen zweifellos bei der benachbarten und bis zur Entflechtung mit ihr verbundenen Gutehoffnungshütte; ohne diese Beziehungen würde die HOAG den bemerkenswerten Plan ihres tatendurstigen Chef-Technikers, Prof. Dr. von Bogdandy, jetzt mit dem Bau eines neuen LD-Stahlwerks zu beginnen, kaum realisieren können. Die GHH leistet Finanzierungshilfe. nmn