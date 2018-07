Wenn man dem Hause Siemens vorwirft, es hätte sich zu spät um die Computer Entwicklung gekümmert und so der Eroberung des deutschen Marktes durch die Amerikaner Vorschub geleistet, erhält man meist zur Antwort: "Nach dem Kriege hatte der Wiederaufbau unserer Fabrikationsstätten Vorrang, wir konnten nicht alles gleichzeitig machen Beim PhilipsKonzern traf der Zwang zum Wiederaufbau nicht im gleichen Maße zu, dennoch scheint man auch hier den Anschluß an die Amerikaner verloren zu haben.

Mitglieder der holländischen Konzernverwaltung sehen es jedoch anders. Sie weisen darauf hin, daß Philips schon seit langem wichtige Bauelemente der Computer an die Herstellerfirmen der Datenverarbeitungsanlagen liefert und selbst kleinere Apparate produziert. Jetzt soll der Sprung auf die großen Anlagen gemacht werden. Dabei handelt es sich im Gegensatz zu Siemens um völlig eigene Entwicklungen. Deshalb dürfte die Ausgangsstellung auch besser sein.

Die Entwicklungskosten werden bei Philips sofort voll abgeschrieben, was natürlich auch für die Farbfernsehgeräte gilt. Das ist zu berücksichtigen, wenn bei Philips bei einer Umsatzsteigerung um 7 Prozent der Reingewinn von 399 auf 347 Millionen Gulden zurückgegangen ist und die Dividende von 4 50 auf 4 Gulden je Stammaktie von 25 Gulden gekürzt werden mußte. Dansben haben aber auch konjunkturelle Entwicklungen zum Gewinnschwund beigetragen. Ein Trost für die Philips Aktionäre ist der Umstand, daß der US Philips Trust, ein juristisch villig selbständiges Unternehmen, das den Aktionären "direkt" gehört, 1966 erstmals in seiner rund 27jährigen Geschichte in der Lage war, ene Ausschüttung vorzunehmen. Sie beträgt 0125 Dollar je Philips Aktie. Auf diese Weise e halten die Aktionäre für 1966 eine Gesamtajsschüttung von 17 8 Prozent gegenüber 18 Prozent im Vorjahr. Die Holländer wollen die TrustAusschüttung nicht als Ersatz für die geringere Eividende von N. V. Philips gewertet wissen, sondern als eine Bonuszahlung, von der heute nach keineswegs sicher ist, daß sie sich schon nsch wiederholen wird kiv