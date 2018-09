Inhalt Seite 1 — Von Cologne nach Addis Ababa Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Janheinz Jahn

Wir reisen mehr als früher, reisen an unzählige Orte der Welt. Wie die Orte aber heißen oder heißen sollen, das wird für manche Reisende zum Problem. Von Frankfurt führt eine direkte Fluglinie nach Addis Abeba, aber bevor man noch anlangt, tippt einem ein freundlicher Mitreisender mitleidig auf die Schulter und berichtigt, es heiße nicht Addis Abeba, sondern Addis Abeba, der Ton liege auf der ersten Silbe, so stehe es klar im Brockhaus. Man schämt sich seiner Unbildung, um nach der Ankunft eines schönen Tages zu erfahren, daß auch Addis Abeba nicht stimme, sondern daß das E von Addis Abeba nur über die englische Verballhornung Addis Abeiba ins Deutsche gelangt sei und die Stadt in Wirklichkeit Addis Ababa heiße, was in der Sprache der dort einheimischen Amharen „Neue Blume“ bedeute.

So gewarnt und gewitzt, wird man die größte afrikanische Stadt zwischen den Wendekreisen nicht wie die Briten Ibäddn, sondern erst einmal Ibadan nennen, denn so schreibt sie sich. Und wenn man dann mühsam herausgefunden hat, daß die Einheimischen ihre Stadt Ibadä nennen, mit einem schönen tieftonigen Nasal am Ende, wird einem der nächste Taxichauffeur dennoch von Ibäddn sprechen, als könne er seine eigene Sprache nicht. Er nimmt eben an, daß ein Europäer nur die englische Form des Namens kenne.

Aber kehren wir nach Europa zurück. Die Bemühung, jeden Ort so zu bezeichnen, wie ihn die Einheimischen nennen, ist nicht allein auf Snobismus zurückzuführen. Oft spricht eine politische Unsicherheit mit, gar ein schlechtes Gewissen. Touristen, die über die Karawanken reisten, kann man sagen hören, sie seien in Ljubljana und in Maribor gewesen. Man bewundert respektvoll die fremd, fast exotisch klingenden Namen, bis einem schließlich einfällt, daß es sich um Laibach handelt und um Marburg an der Drau. Zur Rede gestellt und des Snobismus verdächtigt, werden die Reisegermanen als Argument anführen, das dürfe man doch nicht mehr sagen, man könne es sonst mit den Jugoslawen verderben, und man wolle doch vermeiden, als beutegieriger Nationalist zu gelten.

Aber, so müssen wir fragen, ist das wirklich ein Argument oder nur ein Zeichen eines verstörten Gewissens? In der deutschen Sprache hieß Praha schon immer Prag und Bratislava schon immer Preßburg, so wie Venezia Venedig, Firenze Florenz, Napoli Neapel und Roma schon immer Rom hieß. Dokumentiert ein Deutscher, der, wenn er Deutsch spricht, Milano Mailand nennt, daß er die Hauptstadt der Lombardei „heim ins Reich“ führen will? Müssen wir den „Kaufmann von Venedig“ zum „Kaufmann von Venezia“ machen und die „Verschwörung des Fiesko zu Genua“ in eine „Verschwörung zu Genova“ umdichten, um uns nicht dem Verdacht eroberungswütiger Deutschtümelei auszusetzen? Ist der Rat, den manche Leute geben wollen: „Nenne jeden Ort so, wie ihn seine Bewohner nennen“, ein befolgenswertes Patentrezept?

Ortsbezeichnungen und Städtenamen gehören jedoch nicht ins Wörterbuch des Unmenschen, selbst wenn die Städte zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Völkern beansprucht, belagert oder erobert wurden. Eroberungen können die Ursache dafür gewesen sein, daß Orte einen fremden oder überhaupt einen Namen erhielten. Köln und Trier waren ursprünglich römische Städte (wir haben ihrer viele) Colonia Claudia Ära Agrippinensium und Augusta Treverorum. Und wenn sie auf Italienisch noch heute Colonia und Treviri heißen, haben wir dann die Italiener im Verdacht, daß sie das alte Römerreich wieder aufrichten wollten?

Jede Sprache benennt, was sie kennt. Deutsche Ortsnamen für Städte außerhalb des deutschen Sprachgebiets deuten nur an, daß der Ort den Deutschen seit langem vertraut ist, daß lange und nachhaltige Beziehungen zu ihnen bestanden. Und Städte, die vielen Völkern vertraut sind, haben eben in vielen Sprachen Namen. Napoli heißt auf Deutsch Neapel, auf Französisch Naples, sprich Napl, auf englisch Naples, sprich Nejpls. Und München heißt auf italienisch Monaco (Monaco), auf englisch Munich (Mjunick) und auf französisch Munich (Münísch). Das ist ein Ruhm für solche Städte, und je mehr fremdsprachliche Namen sie haben, um so weiter reichten oder reichen ihre übernationalen Beziehungen. Aachen heißt auf französisch Aixla-Chapelle, Mainz Mayence, Basel Bãle und Mailand Milan.