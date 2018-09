Inhalt Seite 1 — Von Gretchen zu Hamlet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo v. Uslar

Zehn Jahre gibt es jetzt die „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“, und „eigentlich sollten es Kabaretts bei zehn Jahren bewenden lassen“: So steht es kokett im eigenen Jubiläums-Programmheft. Warum tun sie’s nicht? Ihre Erklärung: Das „Kom(m)ödchen“ ist schon über zwanzig, und die „Stachelschweine“ sind weit über zehn, und da „wollen wir nicht gern minderjährig bleiben“.

Aber nicht Minderjährigkeit bedroht die Münchner Kabarettisten, sondern Vergreisung.

Ihr neues Programm „Kleiner machen Leute“ verrät deutlicher als vorhergegangene, wie schwer es geworden ist, politisches Kabarett zu machen. Unter Kiesinger, so heißt es, geben die Zeitläufte keine großen, durchschlagenden Nummern mehr her. Noch sind die Risse in der neuen Fassade nicht so deutlich auszumachen, daß ein Texter das Stemmeisen ansetzen könnte.

So muß ein herzig-launiges Proporz-Couplet von Bronner aus Wien herhalten, damit man sich ein bißchen an der Großen Koalition scheuern kann.

Dabei hatte alles vielversprechend angefangen. Klaus Peter Schreiners Titelnummer ließ hoffen auf die Bereitschaft, trotz aller Schwierigkeiten zuzupacken, klug zu entlarven, was hinter glatter Fassade auf Verborgenbleiben sinnen könnte.

Auch stilistisch klang’s vielversprechend: „Zehn Jahre lang waren wir als Staatskabarett verschrien, heute dürfen wir uns dazu bekennen.“ Schluß mit der destruktiven Kritik, endlich klares, positives Kabarett.