Mit einem Küken-Experiment glauben amerikanische Wissenschaftler das von Ammen ausgebrütete Märchen bestätigen zu können, nach dem Kleinstkinder die Stimme ihrer Mutter von anderen Stimmen unterscheiden können. Denn die Küken reagierten auf Töne, die sie während der Embryonalzeit im Ei gehört hatten. Somit könnte das, was oft als „die Stimme des Blutes mystifiziert wird, vorgeburtlich erlernte Akustik sein.

Zunächst vergewisserte sich die Forschergruppe unter der Leitung des Psychologen Professor J. Brown Grier von der Northern Illinois Universität, daß die Embryonen vom zwölften Bebrütungstag an auf Laute reagieren, der Hörapparat zu dieser Zeit also funktionstüchtig ist. Dann beschallten sie 15 Eier der White Rock-Rasse zwischen dem 12. und 18. Bebrütungstag mit einem Experimental-Ton von 200 Hertz im Sekundenrhythmus. Jedem Ton von einer Sekunde Dauer folgte eine Sekunde Pause. Gleichzeitig wurde eine aus 20 Eiern bestehende Kontrollgruppe erbrütet, aber in der Stille eines schalldichten Brutschranks.

Als nun die Küken am 21. Bebrütungstag aus den Schalen gekrochen waren, setzten die Wissenschaftler sie in die Mitte eines runden Tisches und testeten sie in den ersten sechs Lebensstunden. Am Tischrand befanden sich – einander gegenüber – zwei kleine Lautsprecher, von denen der eine 45 Sekunden lang 200-Hertz-tiefe Töne,’ der andere hohe Töne von 2000 Hertz aussandte. Konzentrische Kreise auf dem Tisch erleichterten es den Forschern, zu messen, ob und wie weit sich die Küken der einen oder der anderen Schallquelle zuwandten.

Die Küken der schallisoliert herangereiften Kontrollgruppe wurden von beiden Tönen gleicherweise mäßig angelockt. Jene Küken aber, die einst im Ei den 200-Hertz-Tönen gelauscht hatten, fühlten sich eindeutig nach der Seite hingezogen, von der ihnen der aus embryonalen Tagen vertraute Klang entgegenscholl. Nicht minder überzeugend verlief ein zweiter Test, bei dem ein hölzernes Spielzeug-Küken, wie es Kinder am Band hinter sich herziehen, mit einem Lautsprecher ausgerüstet, langsam über den Tisch gezogen wurde. Rollte das Holzküken stumm vor sich hin, so folgten ihm die bereits im Ei „dressierten“ Lebenden nur 5 Sekunden lang. Piepte das Küken mit 2000 Hertz, dann wurde es 10 Sekunden lang verfolgt, Gab es aber die 200-Hertz-Töne von sich, dann liefen die Küken 15 Sekunden hinter ihm her, und einige versuchten sogar, ihm auf den Rücken zu springen, um den Tönen näher zu sein.

Aus diesen Ergebnissen schloß das Forscherteam, die Hühnchen vorgeburtlich „geprägt“ zu haben. Prägung ist ein Sonderfall des Lernens und setzt die bei Vögeln und Säugetieren vielfach nachgewiesene Fähigkeit voraus, in einer „sensiblen Phase“ der frühen Jugend zeitlich sehr begrenzt, aber sehr nachhaltig etwas Bestimmtes lernen zu können. Die Verhaltensforscher unterscheiden mehrere Arten von Prägung, zum Beispiel sexuelle und „Nachfolge“-Prägung, bei der ein Jungtier, dem die Kenntnis vom Aussehen der Eltern nicht angeboren ist, innerhalb von Minuten nach seiner Geburt sich das in der Nähe befindliche größere und bewegte Objekt als sein Muttertier einprägt und ihm fürderhin nachfolgt. Normalerweise ist es ja auch die Mutter oder zumindest ein Elterntier; es kann in einem Versuch aber eine Kiste auf Rädern sein, dem das Tierkind nun anhängt. Tieren, die sexuell prägbar sind, fehlt die angeborene Kenntnis vom Aussehen ihres Geschlechtspartners, wie zum Beispiel männlichen Stockenten. Sie verpaaren sich später mit Weibchen jener Entenart, die sie als Küken geführt hat, auf die sie also geprägt sind.

Die Verhaltensforscher sind sicher, daß auch beim Menschen die Entwicklung in früher Kindheit durch Prägungsvorgänge beeinflußt wird. Als sensible Phase gilt im allgemeinen das Alter zwischen drei und fünf Jahren. Eine vorgeburtliche Prägung war bisher nicht bekannt. Nach den Küken-Experimenten hält es Professor Grier für möglich, daß auch das Menschenkind, dessen Hörvermögen im siebenten Monat der Entwicklung funktionsfähig wird, von da ab auf Atemgeräusche, Herztöne und die Stimme der Mutter geprägt werden könnte. Ob die Stimme des Blutes auch bei Säugetieren spricht, das will der Forscher jetzt in einem dem Kükenversuch analogen Experiment an Kaninchen ermitteln.

Gustav Adolf Henning