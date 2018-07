FÜR Bürger unseres Rechtsstaates, denen das Lachen noch nicht ganz vergangen ist –

A. P. Herbert: „Rechtsfälle – Linksfälle“ – Juristische Phantasien, aus dem Englischen übertragen und rechtsvergleichend erläutert von Konrad Zweigert und Peter Dopffel; Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen; 75 Seiten, 3,80 DM.

ES ENTHÄLT zehn Exempel einer Spezies Literatur, die es bei uns nicht gibt, verfaßt von einer Spezies Autor, die es bei uns kaum geben könnte. Sir Alan Patrick Herbert, heute knapp achtzig Jahre alt, machte sich in seiner englischen Heimat einen Namen als Jurist (er ist barrister-at-law), Politiker, Journalist und Schriftsteller. Lange Jahre gehörte er dem Parlament an und erreichte während dieser Zeit eine Änderung des britischen Scheidungsrechts. Vorher hatte er sich als Mitglied des Punch bereits einen nicht geringen Ruhm erschrieben, und zwar besonders mit jenen fiktiven Gerichtsreportagen, von denen. die Vandenhoeck-Edition eine Auswahl enthält und die im Englischen unter dem Titel „Uncommon Law“ einen stattlichen Band füllen.

ES GEFÄLLT natürlich gerade deshalb, weil die imaginären Rechtsfälle so imaginär gar nicht sind. Wenn man die Liste der von Sir Patrick neben seinen sonstigen Arbeiten verfaßten Romane, Essays, Libretti und Dramen herzählte, so wäre das Beweis genug dafür, daß es Herbert an Einfällen welcher Art auch immer nicht mangelt – der Reiz der „Juristischen Phantasien“ liegt jedoch genau darin, daß sie mehr und weniger sind als Ausgeburten der Phantasie. Langjährige Berufserfahrung hat hier den Boden bereitet, auf dem die Karikatur ihre Blüten treiben konnte, hart balanciert die Fiktion am Rande der Wirklichkeit, wenn es um Schmutz und Schund, Redefreiheit, Scheidung oder eine „umlauffähige“ Kuh geht. Frozzeleien auf hoher Ebene mit ernst gemeintem Hintergrund und nicht gerade zimperlichen Seitenhieben auf Vater Staat und die lieben Kollegen – daß so etwas nur aus einer englischen Feder fließen kann, liegt, wie Zweigert und Dopffel selber anmerken, wohl daran, „daß der Engländer seinem Staatswesen und seiner Justiz mit entspannter, der Deutsche diesen Institutionen auf Grund enttäuschender Fehlleistungen mit ständig angestrengter Haltung gegenübersteht“. Etwas von der „liebenden Heiterkeit des Autors wünschen die beiden deutschen Herausgeber dem Leser. Daß dieser fromme Wunsch an ihnen selber spätestens im Verlauf dieser gemeinsamen Arbeit in Erfüllung gegangen ist, merkt man nicht nur an den Übersetzungen, sondern vor allem an den frei nach bundesrepublikanischen Verhältnissen improvisierten Anmerkungen und Fußnoten, in die Zweigert und Dopffel ein sehr Herbertsches Maß an liebevoll plazierter Bosheit investiert haben.

P. K.