Von Dieter E. Zimmer

Um jedem Miß verstärken vorzubeugen, da ich im folgenden einigen Hader vorhabe: dieses neue Buch von

Peter Rühmkorf; „Über das Volksvermögen“ – Exkurse in den literarischen Untergrund; Rowohlt Verlag, Reinbek; 291 S., 19,80 DM

wird nicht so bald verblichen und vergessen sein. Er hat der ernsthaften Betrachtung einen Bezirk erschlossen, der buchstäblich auf der Straße lag und dennoch ignoriert wurde – ein Versäumnis, das jetzt, da sein Buch vorliegt, höchst sonderbar anmuten will. Er hat mit Umsicht und besessenem Sammeleifer einige Tausend Erzeugnisse wahrhaft volkstümlicher Poesie zusammengetragen und geordnet und ein reichliches halbes Tausend davon in seinem Buch aktenkundig gemacht – Gebilde, die bislang nur in der munteren, unbeständigen und flüchtigen Form mündlichen Weitersagen? existierten. Er betätigt sich als beredter Führer durch dieses sein Keltenmuseum der Poesie, am scharfsichtigsten dort, wo er ins Auge faßt, was er den „psychologischen Unterbau“ einzelner Exemplare nennt – den Gemütszustand, dem sie entspringen, die Tendenz, die ihnen innewohnt. Er hat von vornherein für sich, daß er die prüden Müder gegen sich haben wird, denn delikat geht es in seinem Souterrain nicht eben zu; Es herrscht dort durchaus Mangel an besänftigenden Euphemismen. Und er ist allen denkbaren Einwendungen gegenüber schon darum im Vorteil, weil er seinem Gegenstand mit einer zwar verzweigten, aber eindeutigen These beikommt, die als Ganzes schlechterdings nicht zu entkräften sein wird; man kann also höchstens mit Zweifeln an ihr herumstochern – eine sichtbar inferiore Betätigung.

Die These Rühmkorfs lautet: Volkspoesie ist keineswegs, was im allgemeinen dafür gehalten und künstlich gehegt und gepflegt wird. Die wahre Volkspoesie wird von den Volkswarten nicht wahrgenommen und ist doch so geläufig und lebendig wie nur möglich. Es sind die Kinderreime in denen sich das Kind gegen die Autorität der Erziehungsmächte abgrenzt und behauptet, die Verse und Reime, die im Fernsehstil als –ne–, als nicht-erwachsenengeeignet zu klassifizieren wären („Du sollst deine Eltern lieben / Wenn sie um die Ecke glotzen / Sollst sie in die Fresse rotzen“) und sich mit Vorliebe exkrementaler und inderer Sekret-Metaphorik bedienen; es sind die Verse, die die sozialen Beziehungen innerhalb der kindlichen Welt regeln und dadurch, daß sie das Faustrecht ablösen, in ihr zivilisierend wirken, Produkte vom Typ „Angeber / Tütenkleber“ oder „Verschwinde / Wie die Wurst im Spinde“ – Rühmkorf lobt ihren „Nutzwert für eine friedliche und demokratische Verkehrsregelung“; es sind weiterhin die zum erstenmal in der kindlichen Entwicklung in ihrem Selbstgefühl gebrochenen, geduckten Reimereien, mit denen auf die Zwänge des schulischen Daseins reagiert wird („Von den blauen Bergen kommen wir / Unser Lehrer ist genauso doof wie wir“); und es sind, jenseits des Kindesalters, die ironischen Umdichtungen, die entromantisierenden Zersetzungen und Zersingungen von lügenhaften Schlagertexten, von hehren patriotischen und kriegerischen Gesängen, von Reklamesprüchen.

Es ist, auf einen Nenner gebracht, die Erkenntnis, daß es neben der offiziellen, Akklamation und Gehorsam heischenden Gesinnungstradition eine andere gibt, eine aufrührerische, die sich mit Lust an den Respektspersonen und -gegenständen vergreift, die zwar rüde und primitiv sein mag, aber immer eminent gesund ist. Es handelt sich um die planmäßige Entdeckung des Geistes der Kritik im „Volksvermögen“, um die Entdeckung des kritischen Geistes als wichtigster und wesentlicher Bestandteil dieses Volksvermögens. Rühmkorf macht kein Hehl daraus, daß er mit einem Volk, welches sich dieses Vermögen bewahrt hat, zufrieden ist.

Es wäre naiv, sich angesichts dieser subversiven Volkskunst verschreckt auf die andere Seite zu schlagen und gegen ihren Anwalt ins Feld zu führen, daß manche Forderungen der Autoritäten, gegen die da rebelliert wird, doch einiges für sich haben und ihre Berechtigung schwerlich abzustreiten ist. Wer realistisch und das heißt hier dialektisch denkt, wird zugeben müssen, daß auf jeden Spruch der Wider-Spruch gehört und das Trainieren dieses Widerspruchsgeistes auf jedem Niveau der Verkümmerung der Gesellschaft entgegenwirkt. Die Freude am Dreck, die manche Kinderverse zum Ausdruck bringen, ist vom Standpunkt zivilisatorischer Reinlichkeit aus gewiß unannehmbar; aber nicht minder unannehmbar wäre eine Kinderwelt, die sich allzu brav und bereitwillig ins Gewaschenwerden schickt.