Oberpfalz

Und wenn sie mich hinter Schloß und Riegel setzen; ich kämpfe weiter um mein Recht, mag es ausgehen, wie es will. Der das sagt, steht breitbeinig in der Küche seines Bauernhauses. Er weiß zwar, daß ihn die Gemeinde als Querkopf kennt, aber zugleich ist er sich auch dessen bewußt, daß an ihm kein Weg vorbeiführt, oder – genauer gesagt – keine Straße.

Um den Ausbau einer Straße nämlich geht der Streit zwischen der Gemeinde Plößberg im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth und dem 53 Jahre alten Hilfsarbeiter Friedrich Fritzmann. An Fritzmanns Grundstück führt Plößbergs Schillerstraße vorbei, die freilich nur dem Namen nach groß ist. Die Gemeinde, bereit, die Schillerstraße zu verbreitern, scheitert indessen an zehn Quadratmetern Grund, die Hof-Besitzer Fritzmann nicht hergeben will von seinem Anwesen Nr. 24. Der Arbeitsmann, der sich tagsüber gern in den umliegenden Gerichtssälen als Zuhörer juristisch bildet, wenn er nicht bei den Ämtern hockt, Eingaben macht, fühlt sich als Kohlhaas mißverstanden.

Er kann mit derlei Widerborstigkeit seine Plößberger Mitbürger nicht mehr überraschen. Die ihm eigene Individualität hat schon seit jeher bemerkenswerte Früchte gezeigt. Als die Plößberger einmal 900 Mark aus einer Faschingsveranstaltung herausgewirtschaftet hatten, kauften sie dafür Rohre für die Friedhofswasserleitung. Vierzig Plößberger fanden sich auch freiwillig bereit, die Leitung unentgeltlich zu verlegen.

Solch Bürgersinn verdroß Fritzmann. Auch er nahm sich Zeit für das Friedhofsprojekt; zwar nicht zum Mithelfen, wohl aber, um das zuständige Arbeitsamt flugs anzuspitzen, einmal zu überprüfen, wie sich denn solcher Einsatz mit den Vorschriften über Schwarzarbeit vertrüge. Ein herbeigeeilter Arbeitsamtmann konnte nur schwer vom Bürgermeister in den realen Sachverhalt eingeweiht werden.

Hauptlehrer Gabert von Plößberg fand, man könne den Mann sich nicht verrennen lassen, ohne ihm zu helfen, zumal ihn just eine Gerichtsstrafe wegen falscher Anschuldigung mit 600 Mark hart angekommen war. So ward Fritzmann Schulpedell. Doch dem neuen Hausmeister war’s nicht recht zu machen; auch eine Fremdenführerstelle entfesselte in ihm jenen fatalen Hang, der bisweilen gequälte Verkäufer dazu bewegt, Kunden wegzugraulen.

Was die Schillerstraße angeht, wartet Fritzmann nun gelassen auf die Enteignung. Solange nichts entschieden ist, kann er noch ein bißchen Ärger machen in der Gemeinde. Th. v. U.