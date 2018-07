Von Ben Witter

Karoline Straube hat ihre Haare schlicht zurückgekämmt; im Nacken werden sie von einem Knoten zusammengehalten. Jedes Wort kommt sachte. Die meisten Sätze passen wie Marzipanhäppchen in ein geflochtenes Körbchen. Voll gedämpften Selbstvertrauens schwingt diese Stimme über Widerreden hinweg. Die Hände liegen gefaltet auf dem Schoß, als wollten sie nicht verraten, was sie alles schon erlebt haben.

In der Dosestraße Nr. 10, am Rande vom Hexenberg, vom Hutmacherhof und von der Trommelstraße ist Karoline Straube die Hebamme von St. Pauli, Tag und Nacht zu sprechen. Wenn sie Besuche macht, setzt sie eine Baskenmütze auf und zieht ihren Lodenmantel an. Karoline Straube ist Frühwaise, ging in den Haushalt, lernte Nähen, wurde Kindermädchen und sagte immer "Jawohl". Sie legte die Säuglingsschwesterprüfung ab und sagte nicht mehr so oft "Jawohl". Sie machte ihr Schwesternexamen und sagte wieder häufiger "Jawohl". Weitere Examen folgten, bis sie Hebamme war.

Mit achtundvierzig Jahren heiratete sie einen achtundvierzig Jahre alten Spätheimkehrer. Er war Beamter und ist nun angelernter Handwerker im Hafen. Karoline Straube sagt, daß sie für ihn nicht nur Ehefrau sei; in seinen Augen wäre sie mehr.

Zuerst wohnten sie in einem 35 Quadratmeter großen Zimmer. Die erste Entbindung nahm sie im vierten Stock hoch über dem Fischmarkt vor. Die Frau bekam ihr fünftes Kind, ein Mann war nicht da. Durch die Dachziegel sickerte Schnee. Karoline Straube steckte einen herumliegenden Backstein in den Ofen, wickelte ihn dann ein und schob ihn unter das Kopfkissen, auf dem der Säugling lag.

Auf dem verwahrlosten jüdischen Friedhof in der Königstraße standen damals Wohnwagen. Zigeunerinnen müssen ihre Kinder unter freiem Himmel zur Welt bringen. Aber Karoline Straube erreichte es, daß sie im Wagen gebaren. Sie faltete Zeitungen auseinander und strich darüber als wären es Bettücher. Latscho, ein Zigeuner, der jetzt bei den Gaswerken angestellt ist und dessen Schwester damals schwanger war, kennt sie und meinte, daß ein Arzt es viel schwerer gehabt hätte. Karoline Straube sagte immer, daß sie auch Operationsschwester gewesen sei und sprach von Gott, der dabei sein würde, schön weil sich die Geburt auf einem Friedhof abspielte.

Angst in Treppenhäusern