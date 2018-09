Von Carlo Schmid

Man wird diesen Namen nicht vergessen, mag spätere Geschichtsschreibung das Werk des Mannes beurteilen, wie auch immer, denn Konrad Adenauer hat an einem Kreuzweg der Geschichte ein Zeichen aufgerichtet.

Er war, was Goethe eine „Natur“ nannte, ein Mensch, dessen Tun ungemischt mit Fremdem ganz aus dem floß, was er war: Hüter des Bestehenden beim umprägenden Durchgang durch das Tor, das in die Zukunft führt. Darum konnte er die Welt, in der er wirken wollte, sich so anverwandeln, daß Zustimmung oder Ablehnung sich je und je mit seiner Person verbanden. Mochte geschehen was auch immer, er hatte das Verdienst, er trug die Schuld. So machten ihn Freunde und Gegner zum Mann der Stunde.

Politik war für ihn nicht der Griff nach Sachproblemen, wie sie die Bedürfnisse des Alltags aufsteigen lassen; sie war für ihn die Bereitung der Voraussetzung für die Existenz des Staates und das Wirkenkönnen im Staat; rationaler Umgang mit der Macht, um sich dort behaupten zu können, wo der Gang der Dinge bestimmt wird, wo die Energien ausgelöst und gesteuert werden, die das Leben der Staaten ausmachen, nach innen und nach außen. Dabei war er ohne dogmatische Vorurteile, ja, sogar ohne Doktrin, und seine politische Ideologie war einfach: Die Menschen sind heute so, wie sie immer waren, und ihre Wünsche sind, was sie immer waren: Sicherheit, auskömmlicher Wohlstand, Geborgenheit des Leibes und der Seele und ein wenig Glück.

Sein Kompaß war die Forderung des Tages. Weil die Tage der Geschichte sich wandeln, wandelte sich seine Politik mit ihnen, ohne daß er das Bedürfnis hätte empfinden müssen, zu widerrufen. Manche verstanden das nicht und hielten ihn darum für richtungslos oder gar für zynisch. Sie täuschten sich. Konrad Adenauer tat nichts anderes, als mit seinem Tun die Zeit zu begleiten. Seine zynische Ader lag anderswo, dort, wo es um die Selbsteinschätzung der Menschen geht, und dort, wo es galt, sich zur Erbsündigkeit dessen zu bekennen, was der Umgang mit der Macht dem Menschen abverlangt, der sich verpflichtet fühlt, um der Sache willen Sieger zu bleiben.

Die Gedanken dieses Staatsmannes bewegten sich in wenigen Kategorien. Er hat selber immer wieder gesagt, daß sein Denken einfach sei und gerade darum politisch. Von subtilen Analysen und sich weit verästelnden Konzeptionen hielt er nichts. Er vereinfachte jede Situation und reduzierte sie auf zwei scharf sich abhebende Alternativen, denen gegenüber es nur ein Ja und ein Nein gab. Von Zwischentönen hielt er nicht viel; nichts zeigt dies deutlicher an als die scharf absetzende Linienführung seiner Handschrift. Freilich galt diese Kantigkeit nur für das Operative des politischen Prozesses, nicht auch für das instrumentalische Beiwerk und Formenwerk.

Er nahm Politik agonal. Vom Wahltag ab richtete er sich darauf ein, die nächste Wahl gewinnen zu müssen. Das Forum war ihm kein Ort, an dem es gilt, Wahrheiten zu finden und zu definieren, keine Lehrstätte, an der andere von der höheren Wahrheit der eigenen Argumente zu überzeugen sind, sondern eine Kampfbahn, auf der es gilt, sich zu behaupten, und das heißt fast immer, über einen anderen zu siegen. Anzugreifen erschien ihm immer lohnender, als sich zu verteidigen, auch dort, wo er auf der parlamentarischen Anklagebank saß. Er war dabei nicht wählerisch in den Mitteln (er selber sprach von „pingelig“). Listen zu gebrauchen, hat er sich nie gescheut. Dies hat er nie heuchlerisch verborgen: War der erstrebte Erfolg heimgebracht, konnte er gelassen auch mit den Widersachern über seinen Kunstgriff sprechen. Um kleine Erfolge zu finassieren, lag ihm nicht; Arabesken gab er lieber preis, als daß er sich darum groß gemüht hätte. Ihm kam es darauf an durchzustoßen, und darauf richtete er das Arsenal seiner Waffen ein. Dazu gehörte auch die Bereitschaft zum Kompromiß, wo der Austrag des Streites bis zum letzten die Sache, um die es ihm ging, nicht weiter. gebracht haben würde.