Zufriedenheit und Lebensglück strahlte vom Bildschirm in unsere Herzen. Es waren köstliche Stunden, und wir fühlten uns wie Menschen, denen Gutes widerfährt. Mein Vater pflegte sich mit mir unter den Berg zu trinken. Meine Schwester erblühte in ihrem Sumpfmodell, das ja, wie alle Mädchen wissen, in Seerosenteichen wächst. Und meine Mutter stretchte sich behaglich, ohne auszuleiern.

Abend für Abend genossen wir die intellektuellen Gaumenfreuden weltweiten Forscherdranges. Wir entdeckten die schönsten Schmutzecken des Jahrhunderts, zogen in das Land der heißen Wirbelwinde oder begleiteten Herrn Wiele auf seinen Kahnpartien, und nebenbei lernten wir prilend Französisch. In der Tat, es war eine feine Zeit. Unsere Intelligenzkoeffizienten kletterten und kletterten und kletterten, besonders der von meinem Bruder Momo; keiner wußte es reiner. Er wurde ein echter Klostergeist.

Ich fühlte mich glücklich und zufrieden in der Heimat der Weißmacher, erfreute mich an eimerschwingenden putzigen Bären auf den Almwiesen und trank mit Genuß den Kaffee, den der gute Onkel Schlieko dank seines gepflegten Auftretens in den Tropen nachgeworfen bekommt.

Rasch hatte ich die hervorragende Rolle begriffen, die der deutsche Geist längst wieder in aller Welt spült. Und bei allem Duft dieser Welt – was wäre die internationale Hautevolee ohne eine deutsche Hausnummer? Auch Braunbarts Schokolade schmeckte mir ganz vorzüglich, und ich verfolgte voller Spannung das große Hasenrennen nach Medina, der Stadt der Propheten.

Und dann der strahlende Riese! Was für ein netter Kerl, daß er seine Sprintläufe gerade noch vor den Bettlaken von Frau Glaubermann stoppen kann, ohne viel Staub aufzuwirbeln: so richtig bundesligaverdächtig! Besonders sympathisch war mir auch der Wasch-Mann. Er bekämpft den Dreck bundesdeutscher Haushalte vom Hubschrauber. Höher geht’s nicht.

So genossen wir also abends in trauter Runde die unerschöpflichen Wunder des Werbefernsehens und löffelten unsere Sandsuppe nach Rittergutsart.

Doch das war alles vor meinem Nervenzusammenbruch.