Die Farbenfabriken Bayer AG sind zwar mit 6,9 Milliarden Mark Weltumsatz der größte deutsche Chemiekonzern, auf dem zukunftsträchtigen Pharma-Gebiet steht sie jedoch noch hinter den Farbwerken Hoechst erst auf dem zweiten Platz. So ist es nicht verwunderlich, daß man diese Unternehmen mit den Aufkäufen von Aktien der Berliner Schering AG an der Börse in Zusammenhang bringt, zumal die beiden anderen „Chemie-Riesen“ Hoechst und Bayer offiziell erklärt haben, mit den Käufen nichts zu tun zu haben. Für Bayer, dem nach den Farbwerken Hoechst zweitgrößten westdeutschen Pharmaerzeuger, würde eine Beteiligung an Schering eine gute Erweiterung und Ergänzung des Pharmasektors bringen. Mit dieser Beteiligung käme Bayer an die Größenordnung von Hoechst heran.

Die Berliner Gesellschaft, deren Aktienkapital 136 Millionen Mark beträgt, hat in pharmazeutischen Erzeugnissen einen Gesamtumsatz von rund 300 Millionen Mark. Daran haben Präparate zur hormonalen Antikonzeption (Anti-Baby-Pillen) einen beachtlichen Anteil. Zwischen Bayer und Schering besteht bereits seit Jahren eine engere Zusammenarbeit. So wurde 1964 gemeinsam das orale Antidiabetikum „Redul“ auf den Markt gebracht, dessen Etikett die Namen beider Gesellschaften trägt.

Auch der Vorschlag an die Hauptversammlung, neues genehmigtes Kapital von 200 Millionen Mark zu beschließen, läßt den Schluß zu, Bayer bereite sich auf die Übernahme des Berliner Unternehmens vor, das sicher einiges in den Ertragstopf von Bayer hineinwirtschaften könnte. Insbesondere die führende Stellung von Schering auf dem zukunftsträchtigen Anti-Baby-Pillen-Markt ist recht gewinnträchtig.

Das Leverkusener Unternehmen ist in den zwei letzten Jahren ertragsmäßig hinter seinen beiden anderen großen Konkurrenten etwas zurückgeblieben. Schon 1965 lag der als echt bezeichnete Gewinn um knapp vier Prozent unter dem des Vorjahres; 1966 wurde der Ertrag trotz Umsatzsteigerung um 9,7 Prozent nur behauptet. Von allen drei Farben-Nachfolgern zahlt Bayer seinen rund 250 000 Aktionären für 1966 mit 176 Millionen Mark die geringste Dividendensumme aus. Dafür hat man aber die Rücklagen mit 80 Millionen am stärksten dotiert.

