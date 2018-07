Montag, 10. April, 22.45 Uhr, 1. Programm: „Experimente mit der Hypnose“

Hypnose-Fälle wurden vorgeführt, Reporter Rauschenbach senkte die Stimme: Auf Klinikbetten lagen schlafende Patienten, Ärzte flüsterten mit beschwörender Beiläufigkeit, bei drei sind sie wach und frisch wie ein Fisch, man sah halb geöffnete Münder, entspannte Lippen und ein glückseliges Lächeln unter den Augen, ich bin auf dem Grunde des Meeres, ich sehe die weiße Schonung im Wasser und schaue zu, wie die Halme sich biegen.

Erwachend sprach, ein Mädchen mit hessischem Tonfall von überwundenen Ängsten, ein Suizid-Kandidat schilderte freimütig die Qualen von gestern, Alpträume, die ihm sein Hypnotiseur – unterstützt von elektrischen Apparaten, Klappen, Steckern und Schaltern – zu nehmen versuchte: Schlaf ruhig, Walter, der Tiger ist im Käfig und schläft auch. Von einem Bandapparat drang das Plätschern des Baches in die Studiohallen ... so mögen die Wasserorgeln geklungen haben, im Alten Serail von Konstantinopel, wenn der Sultan nicht einschlafen konnte, aus Angst vor den Tigern rings um sich her.

Nun, das alles war harmloses Vorspiel, waren hypnotische Exerzitien, denen der Betrachter am Bildschirm mit freundlicher Spannung – beteiligt, doch nicht befremdet – zusah. Dann aber erschien ein junger Mann auf der Chaise, ein freundlicher Jüngling mit Sternenaugen und einem Bierzipfelbund, den eine Diplompsychologin zu allerlei abenteuerlichen Scherzen verführte: Zuerst hatte der willige Träumer die Zahl Sieben aus seinem Gedächtnis zu tilgen, dann mußte er sich eine Blume ins Knopfloch des Rockaufschlags stecken, mußte einschlafen, sobald die Meisterin seiner allzu bereitwilligen Seele mit dem Schnupftuch ihre Nase berührte, und wurde am Ende gar überredet, einen Hundertmarkschein aus Rauschenbachs Jacke zu stehlen und ihn in seine Hosentasche, die eigene Tasche, zu stecken.

Dieses Entsetzen, dieser Jammerblick, dieses Erschrecken in den kindlich geweiteten Augen, das Zittern und die Hilflosigkeit nach dem Erwachen: „Das kann ich nicht glauben, nein, das ist nicht wahr!“ Und so ließ man ihn sitzen, den Armen, und sagte nicht: „Sie wissen doch, das war ein Experiment, natürlich sind Sie kein Dieb“, und schwieg und beteiligte sich an einer Diskussion, in der die entscheidenden Fragen „Was geht jetzt in dem Jungen hinterm Vorhang vor?“ und „Kann man jedermann in dergleichen Weise hypnotiseren?“ leider nicht angesprochen wurden. (Wie man neuerdings mit Vorliebe sagt.) Dabei hatte das Gespräch ein hohes Niveau, die Ergänzungen, Analyse und Hypnose wurden sehr exakt bestimmt, aber was half’s? Die Gedanken von uns, den medizinisch so wenig Geschulten, waren beim jungen Mann und kehrten, ob sie wollten oder nicht, wieder und wieder zu dem Augenblick zurück, da er – nicht erstaunt, sondern das Staunen selbst, die leibgewordene Verwunderung ausdrückend – gesagt hatte: „Das kann ich nicht glauben.“ Momos