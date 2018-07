Inhalt Seite 1 — Mit dem Testament leben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu keiner Zeit ist die Verwaltung vorhandener Vermögen, ihre Erhaltung und Mehrung eine einfache Sache gewesen. Sobald sie eine gewisse Größenordnung überschreiten, wird niemand auf die Hilfestellung von Bankfachleuten, Juristen und Steuersachverständigen verzichten können. Ihre Auswahl ist nicht immer einfach. Ein falscher Rat kann verhängnisvolle Folgen haben. Von der historischen Entwicklung her ist auch heute noch in vielen Fällen der Privatbankier der „finanzielle Hausarzt“. Seine Persönlichkeit, seine Erfahrung und die Solidität seines Hauses verbunden mit einer intimen Kenntnis der Vermögenslage seines Kunden sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beratung.

Aber, das läßt sich nun einmal nicht leugnen, der Einflußbereich der Privatbankiers ist in den letzten Jahrzehnten ständig geringer geworden. Die Dresdner Bank AG glaubt, hier eine Lücke entdeckt zu haben. Sie hat deshalb vor einigen Jahren eine Sparte „Vermögensverwaltung“ ins Leben gerufen, über die wir uns heute, meine verehrten Leser; unterhalten wollen.

Vorweg eine grundsätzliche Klärung: „Verwaltungsfähige“ Vermögen beginnen bei der Dresdner Bank bei 100 000 Mark. Um Interessenkollisionen zu vermeiden, ist diese Abteilung direkt dem Vorstand des Instituts unterstellt; sie ist in ihren Entscheidungen völlig selbständig und hat im Zweifelsfalle immer das Kundeninteresse wahrzunehmen. Das muß man, glaube ich, hervorheben, damit nicht der Eindruck entsteht, daß mit den Vermögen der Kunden eigene Geschäftspolitik betrieben wird.

Der Kunde schließt mit der Bank entweder einen Beratungsvertrag ab oder gibt ihr eine Art Generalvollmacht. Bei dem Beratungsvertrag macht der Kundenberater (der hier natürlich nicht mit dem „Mann am Bankschalter“ identisch ist) Vorschläge, die Entscheidung bleibt dem Kunden überlassen. Interessant ist, daß 80 Prozent der Kunden Vollmacht erteilen. Sie wird im Rahmen der abgesprochenen Richtlinien benutzt. Dabei ist wichtig, daß sich der Kunde vorher in jeder Hinsicht „offenbart“. Der Anlageexperte muß nicht nur die Vermögensverhältnisse vollständig kennen, er muß auch über die Familienverhältnisse und über eventuelle Erbschaftsregelungen sowie über steuerliche Einzelheiten genau Bescheid wissen. Nur dann ist eine wirklich vernünftige Verwaltung der dem Institut anvertrauten Vermögenswerte möglich. Übrigens: Nach den bisherigen Erfahrungen hat es in Sachen Offenbarung kaum Schwierigkeiten gegeben.

Relativ einfach ist die Verwaltung von Kapitalvermögen, insbesondere von Wertpapieren. Die Anlage geschieht nicht spekulativ im landläufigen Sinne, sondern mit dem Ziel der Substanzerhaltung und Ertragssicherung. Es wurde mir berichtet, daß in der Vergangenheit lange Zeit für die Kunden hohe Festgeldkonten unterhalten wurden, sie aber inzwischen weitgehend abgebaut worden sind und das Geld zum Erwerb festverzinslicher Wertpapiere benutzt wurde. Persönliche Wünsche werden bei der Anlage berücksichtigt und auch vorhandene Wertpapiere in den Anlageplan eingebaut. Die Verwaltungsgebühr beträgt 3 Prozent der jährlichen Bruttoerträgnisse, mindestens aber 200 Mark. Unter Erträgnissen werden nur Zinsen und Dividenden verstanden. Kursgewinne und Bezugsrechterlöse bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt.

Die Verwaltung von Firmen vermögen kann sich sowohl auf die Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen bei Personengesellschaften als auch auf die Betreuung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften erstrecken, sofern der Gesellschaftsvertrag die Vertretung zuläßt. Befugnisse und Weisungen müssen zwischen Kunden und Bank (im Rahmen eines besonderen Verwaltungsvertrages) genau abgestimmt werden. Die Verwaltungsgebühren richten sich nach Art und Umfang des Auftrages.

Da zur Vermögensverwaltung auch die Betreuung des Immobilienbesitzes gehört, übernimmt die Bank auch hier die entsprechenden Arbeiten. Sie überträgt in der Regel diese Aufgaben zuverlässigen ortsansässigen Hausmaklern, ohne daß dadurch die Verwaltungsgebühr über die ortsüblichen Sätze hinausgeht. Der Kunde hat lediglich über die Nettoeinnahmen zu disponieren. Zum Aufgabenbereich der Bank gehört auch die ständige Kontrolle des Versicherungsschutzes und die Aufstellung der für die Steuererklärung erforderlichen Abrechnungen.