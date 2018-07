Von Marianne Kesting

Jeder Verleger eines anspruchsvollen Buches, das mehr aus Wahrnehmungsvorgängen und Assoziationen denn aus einer erzählbaren Handlung besteht, versucht im Klappentext dem Leser Handfestes zu suggerieren, nämlich eine Fabel. Assoziationen verkaufen sich nicht so gut. Wie aber, wenn die Fabel gar nicht mehr genau zu diagnostizieren ist? Bei der Lektüre von

Claude Simon: „Der Palast“ (Originaltitel: „Le Palace“), aus dem Französischen von Elmar Tophoven; R. Piper & Co Verlag, München; 188 S., 18,50 DM

habe ich mich mehrmals gefragt, woher eigentlich der Klappentextverfasser weiß, daß dieser Roman, der den spanischen Bürgerkrieg zum Sujet hat, im „Hauptquartier der Republikaner“ spielt. Im Buch ist davon nicht die Rede. Einige Sätze weiter heißt es, daß Anarchisten, die ja wohl nicht mit Republikanern gleichzusetzen sind, dort „auf Schreibmaschinen klappern“. Von Kapitel zwei wird behauptet, da werde ein „Attentat gegen einen Faschisten in einem Pariser Restaurant“ verübt. Maurice Nadeau hat es anders verstanden; er meint, ein Revolutionsführer werde „durch Feinde in den eigenen Reihen ermordet“. Ich selber habe überhaupt nicht ermitteln können, wer eigentlich aus welchem präzisen Grunde getötet wird, und vermute, daß es Claude Simon nicht darum zu tun war, ein „rechtes“ oder „linkes“ Attentat zu schildern. Er interpretiert das Leitmotiv, das auf diesen Mord anspielt – „quien a muerto“ – sowohl als „wer hat gemordet“ wie „was hat gemordet“. Und mir scheint, ihm geht es um die Schilderung dieses „Es“.

Claude Simon hat ein Arsenal beträchtlicher Kunstmittel aufgeboten, um die Handlung zu verwischen und statt ihrer etwas zu zeigen, das ihm wichtiger erschien: die schicksalhafte, blinde, vom Zufall und der „action gratuite“ diktierte Bewegung der Revolution selbst.

Gewiß, der Erlebnishintergrund ist der spanische Bürgerkrieg, den Simon als junger Student auf seiten der Republikaner mitgemacht hat. Aber das Buch dient im Grunde einer antiaufklärerischen Auffassung der Revolution, die sich schon im Motto des Romans – einer Art Larousse-Definition – ankündigt. Revolution: Bewegung von etwas Beweglichem, das, einen geschlossenen Kreis beschreibend, nacheinander dieselben Punkte berührt.“ Die Revolution, heißt das, verändert nicht, sie ist schon gar nicht von Vernunft diktiert, sie stellt eine Bewegung des Immergleichen dar.

In Simons Roman wird aus dem einstigen Palast in der Bürgerkriegszeit ein Hotel, das unter anderem republikanische Truppen beherbergt. Später, als der Erzähler an diese Stätte zurückkehrt, ist aus dem Hotel ein Bankhaus geworden. Das Inventar, das im ersten Kapitel eindringlich geschildert und registriert wird in seinem zufällig zusammengewürfelten Durcheinander aus verblichenem aristokratischen Prunk und Zweckeinrichtungen, bleibt im Bankhaus auf andere Weise erhalten.