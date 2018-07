Inhalt Seite 1 — Schule der Scheuerfrauen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Mann, der den Frauen zeigt, wie saubergemacht wird, in einer Art Institut in einer vornehmen Kieler Straße, ist ehemaliger Schiffsoffizier. Heinz Kuhnert heißt er. Er sagt: „Wir wollen hier keine umwerfenden Dinge anstellen, sondern suchen vielmehr nach Möglichkeiten, das Saubermachen noch schneller, besser und rationeller zu gestalten. Der Versuch, als solchen sehe ich ihn an: erfahrene Putzfrauen mit modernen Geräten vertraut zu machen, hat einen solchen Erfolg, daß ich einfach verblüfft bin.“ Die Putzfrauen kommen in Scharen. Schlichte Hausfrauen werden vorerst noch abgewiesen. Den Professionals mit Besen und Scheuertuch aber wird modernes Saubermachen beigebracht. Es findet ohne Besen, Scheuertuch oder Eimer statt. Es gibt nur noch: 1. die Feuchtwischmethode, für alle blanken Böden, und 2. das Shampoonieren, für alle Arten von Teppichen und Auslegeware.

In Klassen zu jeweils zehn Personen dauern die Kurse für Saubermachen vierzehn Tage. Auf dem Stundenplan stehen unter anderem Gerätekunde, Fußbodenkunde (Fußbodenerkennung, Fußbodenbehandlung) und Unfallverhütung. Zum Schluß wird regelrecht geprüft. Nicht mehr lange, und manche Firma wird nur noch „Diplom-Raumpflegerinnen“ einstellen.

Der Unterricht beginnt an einem Gerät namens Wap, das Verbum dazu ist wappen, Wollte man den Wap als Mop bezeichnen, wäre das nicht ganz richtig. Er ist ein „Naßmop“. Über einen Mop wird ein feuchtes Gazetuch gewickelt; dann wird der Raum in schlingenartigen Bewegungen gefegt, sprich: gewappt. Anders als beim althergebrachten Fegen, wird dabei kein Staub aufgewirbelt. Die Putzfrauen wollen es nicht glauben; man demonstriert es ihnen mit ultraviolettem Licht: Da stiebt der Staub schön sichtbar vom Besen; da wird er niedergehalten vom Wap, und nichts wirbelt herum.

Wappen will gelernt sein. Es sieht leichter aus, als es ist. Der Trick liegt darin, daß der Wap nicht einen einzigen Moment die Fußbodenoberfläche verlassen darf. Erst an der Tür wird das Tuch abgenommen, der Staub ausgeschüttelt.

Und weiter geht’s im Unterricht: Thema Sauggeräte. Da gibt es zum Beispiel den Wassersauger. Man scheuert und schrubbt mit ihm, ohne sich die Finger naß, geschweige denn schmutzig zu machen und ohne sich ein. einziges Mal bücken zu müssen. Schließlich erreicht der Kursus seinen Examens-Höhepunkt: Umgang mit dem Mehrzweckgerät.

Das Mehrzweckgerät wiegt fast einen halben Zentner und muß wie ein elektrischer Rasenmäher gefahren werden. Es hat rotierende Scheiben, auswechselbar. Sie heißen Nylpads; und damit es den Putzfrauen nicht zu schwer gemacht wird, erkennt man schon an der Farbe, wozu so ein Nylpad geeignet ist: Grün bedeutet „zur täglichen Reinigung“, Gelb heißt „zum Polieren“, und Schwarz steht für „grobe Verschmutzung“.

Gesteuert wird das Mehrzweckgerät am oberen Griff. Da lauert Tücke. Hebt man den Griff, steuert die Maschine nach rechts, senkt man ihn, biegt sie nach links ab, und läßt man ihn los, dann fährt sie die Möbel um. So wird die Raumpflegerin zur Bedienerin von Technik, eine ferne Verwandte des Piloten.