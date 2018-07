Erfinderische Briten: Lederspäne säuberten Strände

Von H. M. Nieter O’Leary

Es ist schon schwierig genug, über Katastrophen wie die Überschwemmung von Florenz und das Einsturzunglück in Aberfan (Südwales) objektiv zu berichten, ohne emotionell zu werden. Die visuellen Eindrücke von Verheerungen Zwar können immerhin in Worten beschrieben werden. Meistens handelt es sich auch um Wiederholungen trauriger Ereignise und nur die Orte und Umstände ändern sich. Jedoch hier an den Küsten von Cornwall geschah etwas bisher in der Geschichte der Menschheit Beispielloses. Es war keine Gewalttat der Natur und kein sehr sichtbares Bild der Vernichtung, das man mit dem Blick erfassen konnte.

An der äußersten Spitze Cornwalls, dort wo das Meer an den Felsen von Land’s End brandet, liegt heute die See ruhig, unnatürlich ruhig unter einer Ölschicht. Kaum, daß sich hier und da die Wellen brechen und die Schaumkronen gegen die Klippen rasen. In kleineren und großen, oft kilometerlangen Inseln, zieht sich das Öl durch die Meerengen und, wenn der Wind ungünstig liegt, in die Buchten. Es ist kein Bild der Verheerung, keine Landschaft wurde verwüstet und keine menschlichen Siedlungen. Außer beim Tanker (der 61 263 BRT großen „Torrey Canyon“), sind keine Menschenleben zu beklagen und keine dramatischen Szenen spielten sich hier ab, wenn man vom Tod der Seevögel absieht.

Eher wirkt es etwas komisch, eine Menge von Soldaten, Feuerwehrmännern, Polizisten und Fischern an den Stränden zu sehen, die eifrig Detergentien in die ölige Schicht spritzen. Komisch, wenn nicht das Wissen um die Begleiterscheinungen wäre. Denn über diesem friedlichen Bilde liegt das Grauen vor dem Unbekannten.

Ich sah es in den Augen der Fischer, die wortlos auf das Meer starrten, und in den Augen der Bewohner, als der Ölschlick den Strand erreichte. Wir alle sahen auf die neue Pest, die über die See glitt, und wir alle hatten wohl nur den einen Gedanken: Welche Folgen haben 90 000 Tonnen Rohöl auf dem Wasser? Wird durch Sauerstoffentzug das Unterwasserleben vernichtet werden? Selbst wenn die Fische am Leben bleiben sollten, wovon sollen sie leben? Das Plankton und die kleinen Krustentiere sind vernichtet. Wenn die Fischschwärme, die sonst hier so reichlich sind, abziehen, ändert sich die ganze Ökologie Cornwalls. Tausende von Seevögeln starben im Ölschlick, der oft über 30 Zentimeter in die Tiefe reicht. Überall wurden von Tierschutzvereinen Zentren errichtet, wo freiwillige Helfer die Vögel von dem todbringenden Öl befreien, in großen Gehegen füttern und abwarten, bis das Gefieder wieder seine natürliche Ölschicht erhält. Bisher wurden über achttausend Vögel gerettet und dann an der Ostküste ausgesetzt. Kaum ein Seevogel segelt mehr durch die Lüfte. Kein Vogelschrei tönt, wie sonst, hier in der Bucht von Penzance. Seit Jahrtausenden zum erstenmal herrscht Totenstille, selbst das ölbedeckte Wasser schwappt nur träge gegen den Strand. Wenn man keine Menschen sähe, könnte man sich vorstellen, wie es wäre in der Welt nach einem Atombombenkrieg.

Aber es ist nur eine der Rechnungen, die das technische Zeitalter uns plötzlich präsentiert und die wir nun zu zahlen haben. Die Ölpest stellte Probleme, an die wir nie dachten. Probleme, die nicht nur die Menschen von Cornwall angehen, sondern die sich morgen anderswo stellen können. Wie neutralisiert man Unmengen von Öl auf dem Wasser, ohne andere Gefahren zu beschwören? Abgesehen von der Pferdekur, das Öl im Tanker durch Napalmbomben in Brand zu setzen, blieben nur die Detergentien. Aber die Fischer von St. Ives, mit denen ich durch den Ölschlick fuhr, um eine Ölinsel zu bespritzen, fürchteten das Gegenmittel weitaus mehr als das Öl. Wie wenn man mit Zyankali eine Lungenentzündung austreiben wolle! Die Kombination von Öl und Detergentien wäre der sichere Tod unter dem Wasser, meinte der Skipper. Auffallend war jedoch, wie wenige tote Fische wir sahen. Auf meine Frage sagten die Fischer, die Schwärme wären wohl aus Mangel an Plankton in sicherere Gewässer abgezogen.