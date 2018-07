Inhalt Seite 1 — Spekulation eines Biologen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Viren könnten defekten Zellen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben helfen. Die oft verhängnisvolle Fähigkeit der Viren, in die Zellen des infizierten Körpers einzudringen und an deren Stoffwechsel teilzunehmen (bösartige Viruskrankheiten sind die Folge), will der amerikanische Biologe Dr. Stanfield Rogers zur Behandlung mancher Erbkrankheiten ausnutzen. Als genetische Hilfstruppen sollen die Viren tierische oder menschliche Zellen bewohnen und cort für die Herstellung wichtiger Stoffe sorgen, die die Zellen wegen eines Erbschadens nicht mehr selbständig produzieren können.

Am Oak Ridge National Laboratory in Tennessee untersuchte Rogers die Wirkungen des Shope-Virus, das bei Kaninchen Papillome (zerklüftete Geschwulste) erzeugt. Schon vor acht Jahren fand er, daß dieses Virus die Kaninchenzellen zur Produktion eines ganz neuen Enzyms anregt, einer Arginase, die wiederum den Abbau der körpereigenen Aminosäure Arginin veranlaßt. Kaninchenzellen allein sind zur Produktion dieser Arginase nicht imstande, die „genetische Information“ dazu stammt aus dem Virus, dessen Nukleinsäuren sich mit denen der Kaninchen-Zellkerne zu einer Arbeitsgemeinschaft verbünden.

Die Folge der Arginase-Produktion: Die davon betroffene Aminosäure Arginin wird im Kaninchenblut seltener. Für Menschen ist das Shope-Virus völlig harmlos. Rogers wollte nun wissen, ob die genetischen Informationen des Virus mit den menschlichen Genen nichteine ähnliche Arbeitsgemeinschaft bilden und jene Arginase entstehen lassen. Als Versuchspersonen wählte er Biologen, die in ihren Labors mit dem Shope-Virus gearbeitet hatten. Möglicherweise hatten sie sich damit infiziert.

Tatsächlich war ihr Blut weitaus argininärmer als das Blut, zufällig ausgewählter Kontrollpersonen. Auch bei ihnen mußte also die argininfeindliche Arginase durch Viruseinwirkung entstanden sein. Irgendeinen feststellbaren Schaden hatten sie allerdings nicht davongetragen.

Die Erzeugung dieses Enzyms mit Hilfe eines Virus ist zwar bedeutungslos, doch zeigt sich hierin ein interessantes Prinzip, das vielleicht manchen Erbschaden beheben könnte, so spekuliert Rogers in der Zeitschrift Nature. Viele Erbkrankheiten beruhen auf der Unfähigkeit der Körperzellen, ein bestimmtes Enzym herzustellen. Das kann böse Folgen haben, denn die normalen Lebensvorgänge laufen nur ab, wenn die entsprechenden Enzyme zur Stelle sind. So ist etwa die zum Schwachsinn führende Phenylketonurie eine Enzymmangelkrankheit.

Rogers schlägt deshalb eine genaue Erforschung der Wirkung solcher harmloser Viren vor. Vielleicht finden sich darunter einige, die mit den Chromosomen der Menschenzellen nützliche Arbeitsgemeinschaften bilden und ihnen bei der Erzeugung lebenswichtiger Enzyme helfen. Eine Virusinfektion wäre dann für die entsprechenden Erbkrankheiten die Therapie der Wahl.

Damit sind aber die Möglichkeiten dieser neuen „genetischen Technik“ noch nicht erschöpft. Unzulängliche Virus-Eigenschaften lassen sich, so glaubt Rogers, verbessern. Zwei verschiedene Arten könnten dazu gebracht werden, bestimmte Gene miteinander auszutauschen. Der Biologe baut dann stückweise die genetische Information, die er zur Korrektur des Erbschadens braucht, zusammen.