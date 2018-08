Inhalt Seite 1 — Ultimativer Druck auf Bonn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn im April

Die Verhandlungen des Botschafters Schnippenkötter und seiner Delegation in Washington über den Atomsperrvertrag waren nicht völlig erfolglos, wie es in den ersten Berichten dargestellt wurde. Schnippenkötter konnte allerdings nur im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und der technologischen Entwicklung einige geringe Zugeständnisse durchsetzen.

Am Dienstag befaßte sich der Bundesverteidigungsrat auf Grund eines Exposees von Schnippenkötter mit dem Sperrvertrag. Dieser kleine Kabinettsausschuß, der wegen des Wahlkampfs nicht einmal vollzählig versammelt war, setzt sich aus den Chefs folgender Ressorts zusammen: Verteidigung, Äußeres, Inneres, Finanzen, Wirtschaft, Wissenschaft. Am Mittwoch beriet dann das Bundeskabinett.

Die Bundesregierung sieht ihre Bedenken zum größeren Teil als nicht ausgeräumt an. Die USA bestehen darauf, offensichtlich unter dem Druck ihrer Industrie, nur die Atomproduktion der nichtnuklearen Staaten zu kontrollieren. Bei der Durchführung der Kontrolle sollen aber einige Erleichterungen gewährt werden. Es bleibt trotzdem fraglich, ob die Europäische Atomgemeinschaft im Falle eines Vertragsabschlusses auf der bisherigen Grundlage nicht bis zur Sinnlosigkeit ausgehöhlt würde.

Die von Bundeskanzler Kiesinger vorgeschlagene befristete Geltungsdauer des Vertrags, wodurch nach einigen Jahren eine Revision ermöglicht würde, fand nicht die Zustimmung Washingtons. Auch mit anderen Revisionsmöglichkeiten sieht es schlecht aus. Ein verläßlich gesicherter Zusammenhang zwischen dem Atomsperrvertrag und der vertikalen Abrüstung der Atom-Giganten ist bisher nicht vorgesehen.

Die Meinungen im Bundeskabinett über den Vertrag sind noch geteilt. Schröder, Stoltenberg, Strauß, aber nicht nur sie, fürchten offensichtlich, daß die deutsche Kernindustrie, wenn es bei den bisher entworfenen, juristisch vagen und für die Bundesrepublik negativen Vertragsbestimmungen bleibt, in eine gefährliche Abhängigkeit von der amerikanischen Wirtschaft geraten könnte.

Geht man davon aus, daß in Europa für die kommenden fünfzehn Jahre der Bau von Kernkraftwerken mit einer Leistung von insgesamt 100 000 Megawatt (1 Megawatt = 1000 Kilowatt) geplant ist, wird klar, wie sehr die industrielle Macht eines Landes von seiner Teilnahme an diesem weltweiten Markt abhängen wird. Die deutsche Kernindustrie ist schon jetzt in der Lage, Reaktoren der ersten Generation anzubieten, die zum Teil unter amerikanischer Lizenz, zum Teil auf der Grundlage nationaler Forschungsarbeiten gebaut werden.