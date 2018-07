Wenn Ernst Schneider spricht, dann lohnt es sich immer, genau hinzuhören. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages hat sich gegenüber den Verantwortlichen für die Wirtschaftspolitik oft als sachkundiger Anreger und fairer Kritiker erwiesen. Schneider hat das politische Engagement nie gescheut: Als einer der ersten prominenten Wirtschaftler hat er – auch in dieser Zeitung – vor den Folgen einer allzu, bequemen Finanzpolitik gewarnt, vor Wahlgeschenken und anderem Subventionsunfug.

Nun schien es Ernst Schneider wieder an der Zeit zu sein, eine Warnung auszusprechen. In Heidenheim erklärte der DIHT-Präsident: „Es wäre falsch, mit hysterischer Angst auf Wachstumsraten zu starren.“ Und weiter: „Selbst wenn wir in diesem Jahr einmal keine Zunahme des Sozialproduktes erreichen sollten, selbst wenn ein gewisser Rückgang eintritt, ist das kein nationales Unglück.“ Schneider hat formuliert, was viele Unternehmer empfinden, ohne es ausdrücken zu können: Nach dem glänzenden Start des neuen Wirtschaftsministers scheint sich nun ein gewisses „Unbehagen an Schiller“ auszubreiten.

Anders als in Zeiten Erhards ist es diesmal nicht die Untätigkeit der Regierung, die Besorgnis auslöst, sondern im Gegenteil ihre Aktivität. Schneider und andere Männer der Wirtschaft argwöhnen, daß Schiller – unterstützt von den Sachverständigen und angefeuert von seinem Staatssekretär Arndt – eine Politik der Konjunkturankurbelung um jeden Preis betreibt. „Um jeden Preis“ – das soll heißen, auch um den Preis einer sich wieder beschleunigenden inflationären Entwicklung, einer gefährlich wachsenden Staatsverschuldung, einer neuen Überhitzungskrise.

Die Warnung Schneiders sollte man ernst nehmen – aber man muß ihr auch mit Nachdruck widersprechen. Im Frühjahr 1967 ist das Wachstum von allen Zielen der Wirtschaftspolitik am meisten gefährdet, die Produktion stagniert, die Aufträge schrumpfen und von der bevorstehenden Hannover-Messe erwartet kaum noch jemand einen klaren Tendenzumschwung. So ist es nur konsequent, wenn die Wirtschaftspolitik darauf ausgerichtet wird, die Konjunktur anzukurbeln.

Wachstum ist für unser Land keineswegs weniger wichtig als Stabilität. Wie soll die Ruhrkrise gelöst, wie der unvermeidliche Strukturwandel in anderen Branchen vorangetrieben werden, wie sollen die Förderung technologisch chancenreicher Zukunftsindustrien und die notwendigen Sozialinvestitionen finanziert werden ohne ständige Expansion der Wirtschaft. Die Bundesrepublik kann es sich einfach nicht leisten, ökonomisch auf der Stelle zu treten.

Ernst Schneider genießt in der Wirtschaft hohes Ansehen – er wäre der rechte Mann, um den unseligen Streit darüber zu schlichten, ob denn nun dem „Wachstum“ oder der „Stabilität“ der Vorrang gebühre. Wir werden das eine nicht ohne das andere bekommen. Niemand wird die Sorgen Schneiders leichthin abtun dürfen, aber für die Politik der Regierung hat der Grundsatz zu gelten: first things first. Wir dürfen nicht aus Angst vor den Gefahren von morgen davor zurückschrecken, das heute Notwendige zu tun. Diether Stolze