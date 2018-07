Von Gerhard Kade

Als vor einigen Jahren im Gefolge des rheinischen Sprachkurses von Konrad Adenauer (Lernt Rheinisch mit Konrad Adenauer) eine Schallplatte über den Volkskanzler Ludwig Erhard aufgelegt wurde (Mit Erhard leben), ahnten wohl nur diejenigen Hörer, die mit den grundlegenden Zusammenhängen der neueren Sprachanalyse vertraut sind, daß sich hinter dem Untertitel „Ein linguistisches Dampfbad“ mehr als der launige Einfall eines sprachbewußten Journalisten verbarg. Die umfassende Analyse und Interpretation der Sprache Ludwig Erhards steht bis heute noch aus; sie wäre wohl – wie gerade der in der ZEIT veröffentlichte Artikel über die Zukunftssorge des Altkanzlers beweist – auch verfrüht, weil noch immer neues Material für eine solche Arbeit zu erwarten ist.

Wer sich allerdings die Mühe macht, die wichtigsten Veröffentlichungen des ehemaligen Wirtschaftsministers und Kanzlers zu Fragen der Wirtschaftspolitik nicht nur unter sachlichem, sondern auch unter sprachlichem Aspekt zu lesen, wird sehr bald feststellen, daß hier ein „Jargon der Eigentlichkeit“ gepflegt wird, der seinen Ursprung in jenen Formen von Weltanschauungsphilosophie hat, denen Ludwig Erhard, wie es scheint, besonders verpflichtet ist.

Erhard-Deutsch ist eine Sprache, die zum Zwecke ihres eigenen Mißbrauchs erfunden sein muß. Daß sie sich in dieser Form besonders eignet, Überzeugungen zu vermitteln und an die tieferliegenden Schichten des menschlichen Gemüts zu appellieren, überrascht nicht. Wo sie allerdings mit der Prätention auftritt, wissenschaftlich begründbare Aussagen über reale Wirtschaftsprozesse zu machen, muß sie sich Kritik gefallen lassen.

Der vorläufige Höhepunkt der Erhardschen Sprachattacken sind die Kassandrarufe, die der ehemalige Wirtschaftsminister, eingehüllt in ungeniertes Selbstlob, der neuen Regierung mit auf den Weg gibt. Sicher – und das sei gleich am Anfang gesagt – steht es um die Sprache der „neuen“ Wirtschaftspolitik nicht gar zuviel besser als um den neoliberalen Jargon. Erhard erfühlt das auch mit dem unverbildeten Sinn für die Verdunkelungseffekte einer bestimmten Terminologie, wenn er die „konzertierte Aktion“ in jenen Wertehimmel aufnimmt, in den auch die „formierte Gesellschaft“ Eingang gefunden hat. Wenn dieses freudige Einverständnis allerdings für Erhard dazu führt, seine Vorstellungen vom Interessenausgleich hierdurch bestätigt zu sehen, so ist das eine Fehlinterpretation.

Jedoch zu den Einzelheiten. Mit Gönnermiene und in großväterlicher Geste klopft Ludwig Erhard dem neuen Wirtschaftsminister lobend auf die Schulter, weil dieser „den Wert der psychologischen Beeinflussung des Wirtschaftsablaufs erkannt hat“. Erinnert man sich, wie Erhard als Wirtschaftsminister und Kanzler Einfluß auf die – „Seelen und Geister der Menschen“ nahm, so kann man gerade nicht behaupten, daß seine „ausgestrahlte Zuversicht“ sich immer positiv auf Unternehmer- und Konsumentenverhalten auswirkte und daß sich das Vertrauen in die Stabilität immer als konjunkturbestimmend ausgewirkt hätte. Erhards „psychologische Wirtschaftsführung“ als Alternative zur planmäßigen Wirtschaftspolitik setzte ja gerade zu einer Zeit ein, als die Kapazitätsgrenzen des Produktionspotentials nicht mehr weiter hinausgeschoben werden konnten und sich zeigte, daß rivalisierende Gruppeninteressen, weiterhin getragen von dem Vertrauen in eine ungehemmte Expansionstendenz, die Möglichkeiten überforderten. Zu dieser Zeit setzten Maßhalteappelle und die Sonntagspredigten des Volkskanzlers ein, die die Interessentenverbände dadurch auf das Gemeinwohl hin formieren sollten, daß sie an das Gemeinwohl erinnerten, an die höhere Einsicht, die richtige Wirtschaftsgesinnung, das volkswirtschaftlich richtige Verhalten und das sinnvolle Ganze ermahnten.

Diese Appelle, mit denen Erhard glaubte, den Wirtschaftsprozeß lenken zu können, waren im Rahmen seines Ordnungskonzepts allerdings kaum mehr als eine Immunisierungsstrategie, die er zu einem Zeitpunkt benötigte, da eigentlich jedem klar war, daß die Schönwetterlage der Wiederaufbauphase zu Ende ging und die Verträglichkeit von wirtschafts- und sozialpolitischen Zielsetzungen immer stärker zum Problem wurde. Daß das Ganze nicht mehr war als eine geschickt angelegte Exkulpationsmöglichkeit, wird in der neuesten Bußpredigt auch deutlich, wenn davon die Rede ist, daß „von den verschiedensten Gruppierungen und aus unterschiedlicher politischer Zielsetzung heraus ganz bewußt darauf hingewirkt“ worden sei, die während seiner Amtszeit ausgestrahlte Zuversicht zu zerstören.