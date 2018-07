Inhalt Seite 1 — Wie sich die Bilder gleichen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

DIE ÜBERLEBENDEN

Ein Stück von Renke Korn

Deutsches Theater in Göttingen

Ein neunundzwanzigjähriger Westfale, der in Berlin lebt, stellte sich nach zwei Hörspielen mit seinem ersten Bühnenstück vor. Der erste Teil spielt während des Dritten Reiches, der zweite zeigt dieselben Personen heute. Der Architekt Beck erfreute sich damals der Förderung durch den örtlichen NS-Potentaten. Beck schwamm in öffentlichen Aufträgen, weil er sich dem persönlichen Geschmack des Machthabers anpaßte. Privatim schwärmte der Günstling indessen für die Kunst Ostasiens und lächelte insgeheim über den Banausen, vor dem er sich erniedrigte.

Der Redakteur Bertram trug das Parteiabzeichen mit mehr Überzeugung als Beck. Als ein Schulfreund der beiden, Perutz, sich verdächtig machte, weil er sagte, was hinter der NS-Kulturfassade an Rechtlosigkeit und Mord geschah, war es Bertram, der Perutz denunzierte. Beck ließ es um der eigenen Sicherheit willen geschehen...

In der Bundesrepublik schwimmt der Architekt Beck wieder oben, diesmal dank der Beziehungen, die ein angeblich allmächtiger Onkel seiner Frau besitzt. In dieser Hintergrundsfigur werden Cliquenwirtschaft und Konformismus personifiziert. Sie ist dem Autor jedoch zu allegorisch geraten. Im Vertrauen auf Becks Beziehungen verlangt Bertram von dem alten Freund eine bessere Redakteurstellung, als er sie mit Mühe wiederergattert hat. Eine Party bei Beck wird für die beiden Freunde unter dem Einfluß von Alkohol zum Inferno verdrängter Schuld. (Hansheinrich Palitzsch brauchte das Wohnzimmer von damals nur ein wenig umzustellen: So gleichen sich die Bilder.)