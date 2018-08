Sehr verehrter Herr Ministerpräsident, lieber Heinz Kühn!

Die Zahl der Artikel, die – mit Blick auf kleinere Rundfunkanstalten – die verschiedenen Äußerungen des Herrn Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und meines Kollegen von Bismarck unter der triumphierenden Überschrift zusammenfassen „Das Fernsehen kann billiger arbeiten“, ist kaum noch zu schätzen.

Unabhängig einmal von der juristischen, von der staatsrechtlichen Seite (die in diesen Äußerungen ja kaum angeschnitten wurde), sind wir, Radio Bremen, und ich kann wohl sagen, bin ich es, der Intendant des kleinsten Senders, der hier mit dem Rücken zur Wand steht und kämpft.

Tatsächlich muß ich einmal „blankziehen“, weil diese ständigen, bohrenden und zum Teil nur unvollkommen belegten Äußerungen aus Nordrhein-Westfalen, wenn sie unerwidert bleiben, auf die Dauer den Eindruck erwecken müssen, sie seien tatsächlich richtig.

Da sie falsch sind, sowohl in ihrer grundsätzlichen Auffassung als auch in den materiellen Schlußfolgerungen, und da ich weiß, daß der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, mein alter Freund Heinz Kühn, fair genug ist, einen Fechter, der zurückschlägt, nicht damit bestrafen zu lassen, daß sein Haus in Sippenhaft genommen wird, kann ich es nicht länger vermeiden, Dir (und ich meine auch der Öffentlichkeit, die ein Recht darauf hat, beide Seiten zu hören) meine Meinung zu sagen.

„Die hyperföderalistische Struktur des Rundfunkwesens wird gesprengt werden müssen, wenn es nicht zu einer Gebührenerhöhung kommen soll“, so zitiert der Informationsdienst „Kirche und Rundfunk“ – epd – Dich in seiner Ausgabe vom 22. März 1967. Weiter wird dort ausgeführt, daß der Herr Ministerpräsident ausdrücklich die Meinung des Herrn von Bismarck unterstütze, nach der vier bis fünf Rundfunkanstalten (gemeint ist: für die Bundesrepublik und Westberlin) vollauf genügen würden.

Ich will jetzt nicht auf das schöne Spiel eingehen, das mit ähnlichen Zahlen auf Länderebene getrieben wird, aber ich möchte doch einmal die Gegenfrage stellen: Wieso vier bis fünf?