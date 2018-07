Ostberlins großer Devisenbringer, die Porzellan Manufaktur Meißen wird zwar auch diesmal noch nicht am großen Frühjahrswettlauf der europäischen Industrie in Hannover teilnehmen; aber das Interesse 4er Ostblock Wirtschaft an der Messe ist beträchtlich gestiegen. Aus der DDR kommen diesmal 53 Aussteller (im vorigen Jahr nur 14). 56 weitere Aussteller (im Vorjahr 34) gehören Ostblockstaaten an. Jugoslawien, Polen, Ungarn, Rumänien und die Tschechoslowakei sind am stärksten auf der am 29. April beginnenden Messe vertreten. Wenn die Ostberliner Minister Balkow, Solle und Behrendt der Einladung nach Hannover folgen wollen, wird es diesmal auch keine Querschüsse aus Bonn geben. Außer dem ungewöhnlich starken Andrang aus dem Osten wartet die Hannover Messe in diesem Jahr zum erstenmal mit keinen neuen Superlativen auf. Die Zahl der Aussteller wird nicht mehr die der Vorjahre übertreffen. Mit 4935 Herstellerfirmen hegt sie unter der Vorjahreszahl von 5047. Der Rückgang ist weniger auf die ungünstige Lage der Wirtschaft als vielmehr auf interne Abmachungen der Aussteller zurückzuführen. Der Maschinenbau — nach wie vor die stärkste Ausstellergruppe — hat sich beispielsweise dazu entschlossen, von Messe zu Messe wechselnde Schwerpunkte zu bilden. Den Anfang machten schon vor Jahren die Hersteller energieerzeugender Maschinen. In diesem Jahr erscheint dieser Maschinenbauzweig mit den Dampf , Wasser- und Atomkraftanlagen, im nächsten Jahr werden dafür Verbrennungskraftmaschinen gezeigt.

Ähnlich wechseln sich die Fördertechnik und die Kunststoff- und Gummimaschinen sowie die diesmal sehr stark vertretenen Holzbearbeitungsmaschinen mit der Schweiß- und Schneidetechnik ab. Partner der ölhydraulik ist die Gruppe Wärme, Kälte, Luft- und Oberflächentechnik.

Die Experten sind überzeugt, daß die Messe 1967 mindestens gleich viele Interessenten anziehen wird wie im vorigen Jahr. 1966 wurden 512000 MesseAusweise verkauft, darunter 43 000 an Ausländer. Der Anteil der Besucher aus den EFTA Ländern scheint weiter zurückzugehen. 1962 kamen 56 Prozent der europäischen Messebesucher aus dem EFTA Raum, 1966 nur 44 Prozent. Der Anteil der Besucher aus der EWG wuchs in der gleichen Zeit von 37 auf 40 Proent. Noch kräftiger nahm in diesen Jahren die Zahl der Interessenten aus den übrigen europäischen Ländern zu. Ihr Anteil stieg von 7 Prozent auf 16 Prozent. Hierin spiegelt sich vor allem das zunehmende Interesse der Ostblockstaaten wider.

Bei den ausländischen Ausstellern (1053 gegenüber 1061 im Vorjahr) hat sich die Spitzengruppe nicht nennenswert verändert; Frankreich führt weiterhin, gefolgt von Österreich. Großbritannien, Italien, die Schweiz, Holland und die USA hegen auf den nächsten Plätzen. Alle Aussteller sind sich darin einig, daß Hannover diesmal mehr noch als sonst das Testfeld für die Investitionsneigung der westdeutschen Industrie sein wird.