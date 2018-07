Kein Beruf ohne Verband; und ein Berufsstand, bei dem sich die Leute streiten, ob es überhaupt einer ist, bedarf natürlich erst recht der Stütze durch die Buchstaben „e. V.“. Der Deutsche Hausfrauenbund, Berufsverband der Deutschen Hausfrau, Sitz Herford, führt augenblicklich in sechzehn Ausstellungshallen unter dem Berliner Funkturm „die Frau in unserer Zeit“ vor, oder vielmehr das, was er sich darunter vorstellt.

Eine Neo-Gretchen-Schau ist das; dazu paßt, daß zum erstenmal einer „größeren Öffentlichkeit“ das jüngste Kind des Verbandes präsentiert wird: der „Club junger Hausfrauen“. Merke: Club – nicht Arbeitskreis, wie so etwas früher hieß.

Da riecht nichts mehr nach Küche, Kindern und Kränzchen. Club – das hat schon irgendwie was Fesches, Angelsächsisches. Wohl nur so kann man heute noch eine junge Frau hinterm Herd hervorlocken. „Der Deutsche Hausfrauenbund bleibt jung“, lautet die Nachwuchs fördernde Devise. Lotte Ückermann, Präsidentin des Verbandes, meinte tapfer, die jungen Frauen hätten nun einmal neue Ideen, und sie müßten Gelegenheit haben, sie im Kreise von Gleichgesinnten anzubringen. Da würde auch schon mal eine Party gemeinsam vorbereitet, und da würden auch manchmal – manchmal – die Männer eingeladen. Und was, traun fürwahr, machen die jungen Hausfrauen denn sonst noch auf ihren Club-Meetings? Sie tauschen Gedanken aus, und auch Erfahrungen, so heißt es, unter der Leitung von Hauswirtschaftsmeisterinnen.

Nun, welch treffliche Gelegenheit für die Nur-Hausfrauen, den Bisher-Karriere-Frauen endlich einmal ihre unverdientermaßen oft so gering geachtete Überlegenheit zu beweisen. Ist die junge Hausfrau jedoch 45, dann muß sie ihren Schwestern Valet sagen und zu den Müttern – um nicht zu sagen: Großmüttern – überwechseln.

Schade eigentlich, daß sich die jungen Hausfrauen bisher nicht dazu entschließen konnten, die Clubmitgliedschaft auf Junggesellen, die doch meist ebenfalls einen Haushalt am Bein haben, auszudehnen. Würden die Clubabende erstmal zum „Treff“, dann wäre der Anreiz sicherlich noch größer und der Nachwuchs somit gesichert. Für den Deutschen Hausfrauenbund, versteht sich. Cornelia Jacobsen