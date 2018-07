Inhalt Seite 1 — Die Schlachten allein geschlagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Günter Busch

Als Julius Meier-Graefe die Andrucke für die Bruegel-Mappe der Marées-Gesellschaft fertig vorliegen hatte, wundervoll getreue Lichtdrucke der Ganymed-Druckerei, nahm er sie stolz unter den Arm, um sie dem Direktor des Berliner Kupferstichkabinetts, Geheimrat Max J. Friedländer, vorzulegen. Erstaunt blickte dieser von den Handzeichnungsreproduktionen auf: „Aber Sie haben ja nicht nur Blätter von Pieter d. Ä., sondern auch von Jan Bruegel dabei?“ Darob Meier-Graefe: „Da haben wir den Salat – es gibt zwei Bruegels!“

Als derselbe Julius Meier-Graefe im Jahre 1927 seinen sechzigsten Geburtstag feierte (im Juni dieses Jahres werden also hundert Jahre seit seiner Geburt vergangen sein), schrieb derselbe Max J. Friedländer in der damals erschienenen Festschrift: „Obschon ich kaum zu hoffen wage, daß Meinung und Lobspruch von einem Mitglied der Gilde in den Augen des Jubilars viel bedeuten, möchte ich doch... in der Zahl der Gratulanten nicht fehlen. Meier-Graefe hat seine Schlachten allein geschlagen, ohne Rückendeckung, dem Heerbann der allgemeinen Meinung weit voraus und fern vom Generalstabe der wissenschaftlichen Autoritäten ... Er hat verdammt und gepriesen, propagiert und viele mitgerissen durch das Tempo und den Rhythmus seiner Natur und hat der Kunstwissenschaft stärkere Anstöße gegeben, als sie zugesteht.“

In derselben Festschrift schrieben Gerhart Hauptmann, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Bahr, Jakob Wassermann, Rudolf Alexander Schröder, Emil Ludwig, Rudolf Pannwitz, Stefan Zweig, dazu Gustav Pauli, Georg Swarzenski, Wilhelm Worringer, Hermann Uhde-Bernays, Max Osborn, Emil Waldmann, Henry van de Velde und neben etlichen anderen derselbe Benno Reifenberg, der der vorliegenden Wiederveröffentlichung –

Julius Meier-Graefe: „Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst“, nach der dritten Auflage neu herausgegeben von Benno Reifenberg und Annemarie Meier-Graefe-Broch; R. Piper & Co Verlag, München; 2 Bände mit insgesamt 96 Tafeln und 57 Textabbildungen, 760 S. Text, Paperback, 29,60 DM

– eine Einleitung voranstellt, die die ganze Strahlung des Mannes, den Glanz seiner Sprache, seine unvergleichliche Fähigkeit widerspiegelt, „glühend zu verehren, was ihm gottgeschenkt vor die Augen trat“. Und das war: die Kunst unserer Großeltern.

„Es war die Landschaft des 19. Jahrhunderts, eines Jahrhunderts großer Einsichten, großer Erwartungen, großer Verwirklichungen, einer Welt des Abenteuers, ja des Bengalischen und des Zivilen, Privaten, der Heimlichkeit. Das Jahrhundert war sich seiner selbst, seiner Freiheit bewußt geworden und offenbarte sich in einer nie gesehenen Schönheit der Malerei. Dieses ihr hellstes Antlitz blieb und bleibt unversehrt, welche Wolken der Menschengeschichte auch darüber hinwegziehen mögen.“ „Es liegt im Morgenlicht ersten Erkennens, es atmet die Weite und Ferne einer wunderbaren Landschaft Soweit Reifenberg heute.