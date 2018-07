Inhalt Seite 1 — Geheimdienst auf Abwegen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rom, im April

Die italienische Regierung ist in peinliche Bedrängnis geraten: Sie hat sich in den Netzen der James-Bond-Welt verstrickt. Ein Geheimdienstskandal gefährdet ihre Geschlossenheit, wenn nicht gar ihre Existenz. In der vergangenen Woche entfesselte der Skandal eine belegte Senatsdebatte. In der kommenden Woche wird er wahrscheinlich erneut in der Deputiertenkammer zur Sprache kommen.

Geschehen war dies: Im September vorigen Jahres stellte Admiral Henke, der neue Chef des militärischen Abwehrdienstes Sifar (Servizio Informazioni delle Forze Armate), fest, daß im Archiv die Akten zweier Generäle fehlten. Wie sich herausstellte, hatte Henkes Vorgänger, General Allavena, diese Akten entliehen und nicht wieder zurückgegeben.

Henke ordnete daraufhin eine genaue Archivkontrolle an. Sie ergab, daß auch die Akten Staatspräsident Saragats, des wenige Monate zuvor zum Verteidigungsminister ernannten sozialdemokratischen Abgeordneten Tremelloni, des ehemaligen Florentiner Bürgermeisters La Pira, des Nationalrates und des Sekretariats der Democrazia Cristiana beiseite geschafft worden waren.

Der frühere Abwehrchef Allavena erklärte auf Befragen, er habe es für besser gehalten, zahlreiche Dokumente zu vernichten, die sich auf Informationen und Nachforschungen außerhalb des eigentlichen Aufgabenbereiches des Abwehrdienstes gegründet hätten. Tremelloni, dem Henke über diese Angelegenheit berichtete, beschloß dann Ende 1966, eine Untersuchungskommission einzusetzen. Zwei Generale und ein Staatsrat sollten Licht in das Geheimdienstdunkel bringen.

Der Bericht dieser Kommission liegt jetzt vor. Auf seinen Inhalt wurde die italienische Öffentlichkeit am 15. April durch einen Paukenschlag aufmerksam: Das Kabinett Moro enthob den Generalstabschef des Heeres, General de Lorenzo, der den Geheimdienst von 1956 bis 1962 geleitet hatte, seines Postens. Wenige Tage später unterrichtete Verteidigungsminister Tremelloni den Senat über die wesentlichsten Ergebnisse der Ausschußuntersuchungen.

Der Minister bestätigte dabei einige der gewagtesten Indiskretionen und Vermutungen, die seit einigen Monaten über die illegale Tätigkeit der Sifar im Umlauf sind. Seit 1956, so teilte er mit, habe der militärische Abwehrdienst immer mehr seinen eigentlichen Aufgabenbereich „überschritten“. Anstatt ausschließlich über die Sicherheit des Staates zu wachen, habe er sich auch die Praktiken einer politischen Geheimpolizei zu eigen gemacht. Abgeordnete, Senatoren, Industrielle und Künstler, ja sogar Bischöfe, Prälaten und Geistliche seien von ihm in ihrem Privatleben bespitzelt worden.