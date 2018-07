Was zuweilen wie eine gezielte Aktion aussieht, kann doch nur ein Arrangement des Zufalls sein – wie die Duplizität so widersprüchlicher Ereignisse: In Bonn Verhandlungen mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga über die Möglichkeit der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und einigen Nah-Ost-Ländern – und zur gleichen Zeit in Frankfurt die Gründung der „Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaftsbeziehungen mit Israel“.