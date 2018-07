Inhalt Seite 1 — Kinderfeindlich? Leser diskutieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bestandsaufnahme im Zorn“ ist mir verständlich; ich selbst ergänze diese Bestandsaufnahme seit Jahren. Der ursprüngliche Zorn ist bei mir aber inzwischen verraucht. Er schwand mit der zunehmenden Einsicht, daß eine Emotion hier nicht weiterhilft, wo ein hartnäckiges, perseverierendes Bohren solange notwendig bleibt, bis die Leute begriffen haben, um was es geht. Nicht begriffen haben es

die Eltern, und zwar aus schlichter Unkenntnis der Probleme,

die Erzieher, aus mangelnder Schulung und mangelndem Vorstellungsvermögen, was hier geschult werden müsse und was sie selbst zu schulen hätten, und dies gilt von den Kultusministern bis zu Studenten der pädagogischen Hochschulen,

die Innenarchitekten, die Gebrauchsmittelindustrie, die Normenausschüsse der verschiedensten Zweige der Technik, aus merkantilen Erwägungen, aus mangelnder Kenntnis und mangelndem Interesse,

die Publizisten und die Parlamentarier aus Sachunkenntnis.

Mit anderen Worten: Es besteht ganz generell keine auch nur dürftige Sachkenntnis darüber, wie das Kind (nach ganz handfest-pragmatischen Gesichtspunkten geurteilt) seine Umwelt bewältigen lernen soll. Die Sachkenntnis fehlt, weil ihre Vermittlung in keinem Lehrplan – weder in der Kinderheilkunde noch in den pädagogischen Institutionen noch in der allgemeinen Publikumserziehung – aufgenommen ist. Die vage Vorstellung, daß es sich hierbei um so allgemeinverständliche und selbstverständliche Dinge handele, daß sie keiner speziellen Lehre mangels Lehrstoff bedürften, ist ebenso falsch wie sie tief in den Denk- und Vorstellungsschemata eingefahren ist. Dieses Vakuum besteht aber nicht nur in unserem Lande.

Es muß hier, wenn eine Wende erreicht werden soll, ab ovo mit einer Vermittlung von Tatsachenmaterial begonnen werden. Aus einer solchen Bestandsaufnahme leiten sich viele präventive Konsequenzen zwangsläufig ab.

Glückliche Ansätze sind mancherorts zu erkennen. Das österreichische Sozialministerium hat vor wenigen Jahren eine ganze Serie von Zwei-Minuten-Filmen mit exemplarischen Unfallsituationen der Kinder gedreht. Sie können im TV oder Kino eingeschoben werden und regen zum Selbstbeobachten an. Die Baseler Polizei hat einen Lehrtrupp (sechs Mann), der nur für die Kinder-Schüler-Unterrichtung der Drei- bis Zehnjährigen eingesetzt wird. Die Unterrichtungen erfolgen vorzüglich bei Einbringung in Schule und Kindergärten – also wenn das Problem noch Resonanz bei den Eltern auslöst. Die Unterrichtung wird den Kindern mit den Eltern zusammen zuteil. Die Wechselwirkung der Unfallverhütungskontrolle Eltern/Kind und Kind/Eltern erwies sich als gut. Es gibt noch andere Beispiele.

Analoges ist über Fehlerziehung, über körperliche Haltungsschäden und anderes mehr zu sagen. Auch fehlen die grundsätzlichen Kenntnisse zum Handeln, zum Andershandeln. Es nützt hier kein Zorn, keine Anklage, wenn die Leute nicht geschult und aufgeklärt werden, und zwar nicht über die fatalen Fakten, sondern über Wege und Möglichkeiten des eigenen Tun und Lassens. Vor allem über den Zeitpunkt im eigenen Leben und im Leben des Kindes, wann dieses Handeln einzusetzen habe. Die Kirche hat in der Erfüllung dieser Aufgabe versagt. Sie verwaltet allerdings weiterhin öffentliche Gelder, deren Verwendungszweck in diesem Bereiche liegt.

Die Publizistik legt Finger in Wunden, reißt diese gelegentlich auch weit auf. Dabei wird – mangels Sachkenntnis, wie bei den übrigen Zeitgenossen – auch gesundes Gewebe unnütz verletzt. Und einen heilenden Effekt hat so eine Manipulation meist nicht. Erlauben Sie mir, daß ich diese Kritik auch auf Ihren Artikel ausdehne. Es stehen dort Dinge, die falsch oder zumindest irreführend sind. Zum Beispiel ist der morgendliche Verkehrsunfall des Kindes ohne großes Gewicht. Nach der Schule und noch mehr am Nachmittag (17 bis 18 Uhr) ist die Gefährdung nach Ausweis der tageszeitlichen Häufigkeitsverteilung sehr viel höher.