Von Gottfried Sello

Die deutschen Kunstvereine und Kunstgesellschaften entfalten, trotz rückläufiger Baukonjunktur, eine hektische Bautätigkeit. Torschlußpanik ist ausgebrochen, wer jetzt kein Haus hat, wird vermutlich lange warten müssen. Die Zeit des Improvisierens geht zu Ende. Der Kölnische Kunstverein hatte sich nach dem Krieg in der spätromanischen Hahnentorburg eingenistet, es war ein ideales Notquartier, die labyrinthischen Räume boten sogar dem Avantgardisten Vostell Gelegenheit, sich zu produzieren, der mittelalterliche Rahmen war ein zusätzlicher Gag. Doch, meint Toni Feldenkirchen, der Direktor des Kunstvereins, mit der Dauer der Jahre und der entwickelteren Darbietungstechnik und den immer beschwerlicher werdenden Treppenverhältnissen (und einem überhandnehmenden Repräsentationsbedürfnis, das Feldenkirchen nicht erwähnt) konnte die mittelalterliche Torburg den Ansprüchen moderner Kunstdokumentation nicht mehr genügen.

Zwei Ausstellungen sind in der neuen Kölner Kunsthalle gleichzeitig Zugänge, entsprechend ihrer Doppelfunktion als Städtische Kunsthalle und Domizil des Kunstvereins, beide Häuser wollen ihre Ausstellungen in Eigenregie und unabhängig voneinander durchführen. Der Kunstverein residiert in dem flachen Ausstellungstrakt, der quer gegen den zweigeschossigen Hauptbau gestellt ist. Man braucht nicht erst die sentimentale Erinnerung an die romantische Hahnentorburg zu berufen, um mit leichtem Frösteln der extremen Sachlichkeit des Raumes innezuwerden. Seiner unproportionierten Überlänge ist auch mit einem variablen Stellwandsystem nicht beizukommen. Aber die Lichtverhältnisse sind ausgezeichnet, Seitenlicht läßt sich mit Oberlicht kombinieren, an der Decke zieht sich ein Belichtungsband durch die ganze Länge des Raumes. Der Saal hat den Charakter einer Messehalle, Industrieprodukte würden hier glänzend zur Geltung kommen, zur Präsentation von Kunstwerken ist er disqualifiziert.

Der Kunstverein wollte den neuen Bau mit einer besonders eindrucksvollen Premiere eröffnen. Das ist ihm leider nicht gelungen. Bei der Suche nach einem Künstler, der erstens internationalen Rang besitzen und zweitens dem deutschen Publikum noch nicht geläufig sein soll, geriet man an Frank Kupka, den tschechischfranzösischen Maler, den die Kestner-Gesellschaft schon im vorigen Herbst mit einer Kollektion von Gouachen und Zeichnungen vorgestellt hat. Ist die Frage, ob Kupka die abstrakte Malerei erfunden hat (wie Bernard Dorival im Katalogvorwort behauptet) wirklich so relevant, um das gesamte Werk von 1900 bis in die vierziger Jahre in dieser Fülle auszubreiten? Kupka hat in den Bildern und Etüden vor 1914 das Wesentliche gesagt, in den frühen Arbeiten gestaltet er rotierende Bewegung schwingender Farbkreise und eine asketische Geometrie der Horizontalen und Vertikalen, Probleme, wie sie einerseits von Delaunay, andererseits von den Konstruktivisten in Angriff genommen wurden.

Dagegen hat die Kunsthalle mit ihrer Premierenschau „Römer am Rhein“ ins Schwarze getroffen. Das Thema ist volkstümlich, es appelliert an den Kölner Lokalpatriotismus, die Bewohner der Stadt treffen jeden Tag auf Spuren der römischen Vergangenheit, und es ist so umfangreich, daß es die beiden Stockwerke des neuen Hauses mit ihren jeweils 1000 qm Ausstellungsfläche bequem zu füllen vermag. Die wissenschaftliche Ausbeute enthält der 360 Seiten starke Katalog. Der Gesamtkomplex der römischen Kultur am Rhein von der Quelle bis zur Mündung, von der Schweiz bis nach Holland ist in dieser systematischen Breite noch nicht dokumentiert worden. Mehr als 900 Objekte sind ausgestellt, das Hauptkontingent stammt aus dem Magazin des Römisch-Germanischen Museums in Köln, sein Direktor Otto Doppelfeld hat das Material zusammengestellt, 60 Museen haben sich mit Leihgaben beteiligt.

Im Aufbau folgt die Kölner Schau dem Schema, das sich bei ähnlichen kulturhistorischen Darbietungen bewährt hat. Künstlerische und historische, ästhetische und didaktische Aspekte werden gleichermaßen berücksichtigt, neben Originalwerken der Kunst und des Kunsthandwerks sieht man Modelle, Photos und Pläne zum Thema Städte- und Straßenbau, Architektur, technische und militärische Anlagen, Schrifttafeln orientieren über die Bereiche, die sich bildlich nicht darstellen lassen.

Fünfhundert Jahre sind die Römer am Rhein geblieben, sie kamen als Eroberer, als militärische Besatzung und wurden Bürger der von ihnen gegründeten Städte, sie brachten den Komfort der antiken Zivilisation mit fließendem Wasser und Zentralheizung, mit Industrie und Luxusprodukten – Rom spielt in der Antike – die Rolle, die Amerika heute einnimmt. Die künstlerischen Höhepunkte der Ausstellung liegen bei den Grabreliefs, den wundervollen Bronzestatuen, die teils in Italien, später in rheinischen Werkstätten gegossen wurden, und bei den ausschließlich im Rheinland hergestellten Glasarbeiten: Die „Vasa diatreta“ aus Köln übertreffen technisch und in der formalen Erfindung die römische Glasproduktion.