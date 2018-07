Die eigenen vier Räder sind dem Bundesbürger am liebsten. Während die Beförderungsleistung der öffentlichen Verkehrsmittel seit 1960 nur noch ein geringes Wachstum aufweist, hat sich die mit privaten Fahrzeugen zurückgelegte Entfernung mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung wird anhalten. Im Laufe dieses Jahres müssen die Eisenbahnen mit einem Rückgang der Personenbeförderung um fast fünf Prozent rechnen. Straßenbahnen, Stadtschnellbahnen und Obusse werden 6,6 Prozent weniger Personenkilometer verbuchen können als 1966. Nur die Luftfahrt kann mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Ihre Verkehrsleistung wird nach der gemeinsamen Vorausschätzung des Bundesverkehrsministeriums und des IFO-Institutes um 4,1 Prozent zunehmen – fast so stark wie der Individualverkehr mit 4,5 Prozent.