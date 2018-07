Inhalt Seite 1 — Mehr als ein Rinnsteinkuriosum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Urs Jenny

Man hatte sich ins freundlich-nüchterne Werkraumtheater der Münchner Kammerspiele gedrängt, um eine leicht anrüchige Sensation zu erleben, vielleicht gar einen kleinen Skandal – und wurde von einem machtvollen Schauspiel in Bann geschlagen. Ein fragwürdiger Ruf war Edward Bonds „Gerettet“ aus London vorausgeeilt: Das Stück habe zwar prominente Verteidiger gefunden, hörte man (Laurence Olivier etwa habe sich nicht gescheut, eine Parallele zu Tschechow zu ziehen), doch unbestreitbar sei es der vorläufige Höhe- oder besser Tiefpunkt der „ordinären Welle“ des jungen englischen Theaters; die Vulgarität und Brutalität seiner Menschendarstellung sei – zumal durch eine Szene, in der auf offener Bühne ein Säugling sadistisch gequält, mit Kot beschmiert und endlich gesteinigt werde – kaum noch zu überbieten.

Man kann das nicht abstreiten: In Bonds „Gerettet“ herrscht eine miese Grausamkeit, ein ungemein rüder Umgangston und proletenhafte Direktheit. Aber seltsam: all das wirkt nicht abstoßend, nicht abstumpfend. Gerade die Hartnäckigkeit, mit der sich Bond ins Gemüt einer deklassierten und primitiven Gesellschaft hineinbohrt, entreißt sie ihrer Beschränkung. Mag das Vokabular sich noch so kraß von dem gebildeter und gesitteter Theatergänger unterscheiden – die Gefühle dieser Menschen sind deshalb nicht niedriger, ihre Freuden nicht tierischer, ihre Verzweiflungen nicht geringer. Oder wird eine Sache dadurch schmutzig, daß man sie mit einem Wort bezeichnet, das der Duden nicht kennt? Mir jedenfalls kommt die gängige Zweideutigkeit von Boulevardstücken, die sich anbiedert und auf unser grinsendes Einverständnis spekuliert, entschieden schmutziger vor als die Eindeutigkeit, die in Bonds Schauspiel herrscht. Solche Unumwundenheit ist ein Zeichen moralischer Integrität.

Die kleine, exakt beschriebene Welt eines Londoner Arbeiterviertels; die zerschlissene Wohnung, in der ein alterndes Ehepaar eng gedrängt mit Tochter Pam und dem Untermieter Len haust, einem schüchternen Jungen, der sich mit rührendem Eifer um die Schlichtung des häuslichen Kleinkriegs bemüht; ein Café und ein Park, wo die „Halbstarken“ herumlungern und sich austoben – diese Welt steht nicht nur für sich selbst. Bonds Schauspiel sprengt die Dimensionen einer realistischen Milieustudie; und sowenig wie mit einem sozialen, ist ihm mit einem moralischen Verdikt beizukommen.

Also keine abendfüllende Zote, sondern ein Drama, das das Unheil des Gut-sein-Wollens, die Verstrickung von Unschuld in Schuld so ernst und streng darlegt, daß es schwerfällt, dabei nicht von Tragik zu reden. Doch all dies sind erhabene und ungefähre Begriffe; denen ganz fremd, um die es hier geht und die dem Stück, jenseits von allem Gossennaturalismus, eine bohrende, provozierende Kraft geben.

Pam, die Göre, liebt Fred, den großmäuligen Halbstarkenboß; liebt ihn, obwohl er sie mit einem Kind sitzenläßt; liebt ihn, obwohl er, vom sadistischen Übermut seiner Kumpels mitgerissen, das Kind totschlägt; liebt ihn immer noch, als er aus dem Gefängnis zurückkommt; läuft ihm nach, obwohl er sie wie einen lästigen Köter behandelt, umwirbt ihn, bettelt – wie soll man da von Schuld reden, wo beginnen, wenn nicht bei der Liebe selbst, als wäre sie ein Verbrechen? Und macht sich Fred schuldig, weil ihm Pams Treuherzigkeit auf den Wecker geht oder weil er bei der Tötung des Kindes mitmacht, das niemand gewollt hat, und für diese Tat – die die anderen, Pam, ihre Mutter, ihr Vater, in Gedanken gewiß mehr als einmal vollbracht haben – allein im Gefängnis büßen muß? Oder ist Len schuldig, der Pechvogel, der Pam liebt, so rührend und vergeblich wie sie Fred, aber mit all seinem guten Willen nur Unheil anrichtet und, als es darauf ankommt, zu schwach oder zu feige ist, den Kindsmord zu verhindern?

Es wäre bequem, diese Menschen schuldig zu sprechen, und bedeutete doch, sie zu verachten. Natürlich, Pam spricht nicht in Versen, ist also kein Käthchen von Heilbronn, sondern, wie man so sagt, nur ein dummes, triebhaftes Hühnchen, das einem arroganten und gemeinen Gockel nachrennt. Aber macht das ihre Verzweiflung geringer? Ist man ein besserer Mensch, wenn man mit seinen Gefühlen etwas besser, das heißt glatter zurechtkommt oder einfach mehr Glück hat und einen anderen Wortschatz?