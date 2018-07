So steht es in meinem alten Deutschlehrbuch, von Heinrich Heine; in Unterprima hatten wir es gelesen:

„Ich sah den Zug über den Simplon – Der Kaiser voran und hinterdrein klimmend die braven Grenadiere, während die Gletscher in der Ferne donnern – Ich sah den Kaiser, die Fahne im Arm, auf der Brücke von Lodi – Ich sah den Kaiser im grauen Mantel bei Marengo – Ich sah den Kaiser zu Roß in der Schlacht bei den Pyramiden – Nichts als Pulverdampf und Mamelucken – Ich sah den Kaiser in der Schlacht bei Austerlitz – hui! Wie pfiffen da die Kugeln über die glatte Eisbahn – Ich sah, ich hörte die Schlacht bei Jena – dum, dum, dum.“

In Cospeda bei Jena und im Flachland bis zu den Dörfern Vierzehnheiligen und Isserstedt, wo Napoleon am 14. Oktober 1806 die Preußen besiegte, ist Napoleon noch heute in aller Munde; und wer hier nach Napoleon fragt, kann mit der verblüffenden Gegenfrage konfrontiert werden: „Der französische oder der deutsche Napoleon? Wen möchten Sie sehen?“

„Den deutschen, bitte.“

„Der deutsche Napoleon ist aber sehr krank, mein Herr, zuckerkrank, und so dick geworden, daß er nicht mehr in seine Uniform paßt. Ich glaube, Sie werden ihn nicht sehen können.“

Der junge Bauer, der mir das sagt, fügt hinzu: „Ins Museum sollten Sie aber mal reinschauen. Es ist schon ganz interessant. Ich hole den Führer.“

Das Museum wurde in den dreißiger Jahren vom Wirt des benachbarten Gasthauses eingerichtet; und dieser Wirt ist der „deutsche Napoleon“. Das Gasthaus ist geschlossen. Das Museum wird heute vom Rat des Landkreises Jena geführt; seit Anfang 1956 arbeitet eine Gruppe von Künstlern und Wissenschaftlern daran, es „zu einer Stätte echter historischer Erkenntnisse“ aufzumöbeln. Dreihundert Meter von hier hat einst Napoleon (der französische) die Schlacht von Jena und Auerstedt beobachtet und gelenkt.