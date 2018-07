In Hamburg passieren die meisten Verbrechen. Gemessen mit anderen Bundesländern – so die Kriminalstatistik für 1966 – liegt die Hansestadt an der Spitze, wenn man die Einwohnerzahl mit den begangenen Straftaten vergleicht (5759 Straftaten auf 100.000 Einwohner). Gegenüber 1965 ist die Zahl der Verbrechen und Vergehen um 9,6 Prozent gestiegen. Wir stellten in diesem Zusammenhang dem Leitenden Kriminaldirektor Dr. jur. Erhard Land in Hamburg folgende Fragen:

„Wieviel Kriminalbeamte sind montags einsatzbereit und wie viele sonnabends?“

„Montags achthundert sowie fünfundvierzig Schüler – und sonnabends einhundertdreißig ohne Schüler.“

„Wie hoch ist die Tagesbelegschaft der Kriminalpolizei im Gegensatz zur Nachtbelegschaft?“

„Von Montag bis Freitag haben wir tagsüber wie gesagt achthundert plus fünfundvierzig und nachts achtundneunzig; zwanzig liegen ständig in Hausbereitschaft.“

„Tote und Verwundete im Dienst seit dem 1. Januar 1966?“

„Bei der Kripo keine.“