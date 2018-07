f ettbewerbsdruck auf einigen Märkten so- wie der inflationär bedingte Kostenanstieg sind an den Geschäftsergebnissen der Royal DutchShell Gruppe nicht ohne Wirkung vorübergegangen. Wenn sie einen weiteren Gewinnanstieg nicht verhinderten, so lag dies an der weltweiten Betätigung der Gruppe. Dadurch wurde ein innerer Risikoausgleich geschaffen. Überdurchschnittlich gewachsen ist das Geschäft in den USA, wo 1966 das Nettoergebnis um neun Prozent höher als 1965 lag. Das Nettoergebnis der Shell Canada stieg sogar um 27 Prozent. Zu dieser Steigerung trugen vor allem der größere Absatz an Fertigprodukten, die erhöhte Förderung von Rohöl und Erdgasbenzin sowie bessere Preise für Fahrbenzin und Schwefel bei. Fest entschlossen, in Europa konkurrenzfähig zu bleiben und ihren Marktanteil zu halten, hat die Gruppe in einigen Ländern die Preissenkungen für Fahrbenzin kräftig mitgemacht. Shell scheint neuerdings die Esso, Vorreiter auf dem Gebiet der Preissenkungen, sogar überrunden Zu wollen. Trotz des Preiskampfes "bietet die steigende Nachfrage nach Fahrbenzin und Betreuung der Fahrzeuge gute Aussichten, so daß die Gruppengesellschaften ihre Tankstellennetze weiterhin verbessern", heißt es im Geschäftsbericht für 1966.

Trotz der Preisermäßigungen wurden in Europa die Durchschnittserlöse auf dem Vorjahresstand gehalten, denn den Mindereinnahmen beim Benzin standen höhere Preise bei den schweren Erdölprodukten gegenüber. Zur besseren Rentabilität hat beigetragen, daß die Betriebskosten je Einheit in den Sparten Verarbeitung, Tankschifffahrt und Vertrieb gesenkt werden konnten.