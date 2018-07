R. S., Bonn, im April

Der Wahlerfolg der CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein hat die Position Bundeskanzlers Kiesinger in der Union weiter gefestigt. Das gelegentliche Murren in der Fraktion wegen seiner Kompromißpolitik gegenüber der SPD wird ihm künftig noch weniger zu schaffen machen.

Schwieriger ist die Lage für Willy Brandt und Herbert Wehner. In der SPD-Führung macht man sich Gedanken darüber, wie die Partei ihren Anteil an der Regierung dem Wähler besser verständlich machen kann. Die vorübergehend besänftigten Zweifel vieler Sozialdemokraten, ob es richtig gewesen sei, mit der CDU zusammen zu regieren, regen sich wieder. Aber die Führung der SPD ist stark genug, um die interne Opposition eindämmen zu können. An der Fortdauer der Großen Koalition werden die Wahlergebnisse vom letzten Sonntag deshalb nichts ändern.

Die Freien Demokraten haben – wie erwartet – Einbußen erlitten. Sie waren ihr schon nach dem Parteitag in Hannover wegen der dort sichtbar gewordenen internen Zwistigkeiten vorausgesagt worden. Rund ein Viertel ihres Wählerbestandes hat die FDP in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein verloren. Ob diese Verluste und die ablehnende Antwort des Ostberliner SED-Parteitags auf die Bonner Entspannungsvorschläge die Politik der FDP nachhaltig beeinflussen werden, ist allerdings fraglich.

Die Erfolge der NPD sind zwar geringer, als allgemein und auch von ihr selbst erwartet wurde. Aber mit 5,8 Prozent der Stimmen in Schleswig-Holstein und 6,9 Prozent in Rheinland-Pfalz ist das Ergebnis angesichts des Chaos in der NPD-Führung doch so vorteilhaft für die Partei ausgefallen, daß die Bundesregierung sich fragt, wie die NPD abschneiden wird, wenn sie ihre Führungskrise überwunden hat. Freilich ist nicht zu erkennen, welche Konsequenzen die Bundesregierung aus solchen Betrachtungen ziehen will.