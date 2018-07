Die moderne wissenschaftliche Medizin basiert auf experimentellen Untersuchungen am Menschen. Jeder, dem ärztliche Behandlung zur Gesundheit verholfen oder gar das Leben gerettet hat, verdankt dies Patienten, die vor ihm das Risiko eines Experimentes auf sich genommen haben. Klinische Versuche bringen den forschenden Mediziner stets in eine heikle Situation. Er übernimmt damit eine große Verantwortung – und wir sind es, die davon profitieren, wenn wir ein neues Arzneimittel einnehmen oder ein moderner chirurgischer Eingriff an uns vorgenommen wird.

Diese klinische Forschung ist in letzter Zeit Gegenstand heftiger Kritik geworden. In der Tat ist es bisher noch nicht gelungen, Normen für solche Experimente aufzustellen, die der Versuchsperson das unter den gegebenen Versuchsbedingungen höchste Maß an Sicherheit gewähren. Indessen darf man nicht übersehen, daß auf jeden Patienten, der bei einem klinischen Versuch Schaden erlitten hat, tausend Kranke kommen, die überhaupt nicht oder falsch behandelt werden – nach wissenschaftlich unbegründeten Vorstellungen und Methoden oder mit unzureichenden Medikamenten.

In einer Gesellschaft, in der die persönliche Freiheit unantastbar sein soll, darf niemand ohne sein Einverständnis gezwungen werden, ein vermeidbares Risiko zu übernehmen. Deshalb ist jeder verantwortungsbewußte Arzt im Prinzip dafür, daß ein Patient zunächst über die Art und die Wahrscheinlichkeit möglicher negativer Folgen aufgeklärt werden und sich erst dann entscheiden soll, ob er bereit ist, an einem klinischen Versuch teilzunehmen.

Das Bestehen auf die „freiwillige Bereitschaft nach Aufklärung“ ist nicht unproblematisch. Fordert man sie nämlich in jedem Fall, also auch in einem solchen, in dem das gesundheitliche Risiko sehr gering ist, wird gewiß manche Erprobung eines Medikamentes oder eines neuen medizinischen Verfahrens unterbleiben. Die Folge davon könnte sein, daß ein vielversprechender medizinischer Fortschritt einer unter Umständen nur unbedeutenden Erhöhung der persönlichen Sicherheit geopfert wird.

Ein anderes, nicht minder schwerwiegendes Problem: Die Aufklärung setzt, wenn sie angemessen und verständlich sein soll, Kenntnisse auf dem Gebiet der experimentellen Medizin voraus, die weit über das Wissen der meisten Patienten und zuweilen selbst der Versuchsärzte hinausgehen.

Soll jeder Patient erst eine medizinische Vorlesung erhalten, wenn ihm der Arzt eine Behandlung angedeihen lassen möchte, die Hippokrates noch nicht gekannt hat? Manchen Kritikern der experimentellen Medizin muß man tatsächlich eine so absurde Frage stellen.