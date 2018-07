Nachdem sich die erste Betroffenheit über den Offenen Brief der 15 katholischen Professoren gelegt hatte und auch der Versuch gescheitert war, die Rebellen zu beschwichtigen, wurde, wie nicht anders zu erwarten, seitens des nordrhein-westfälischen Episkopats einiges unternommen, um die Erklärung der Professoren abzuwerfen: Es seien ja von 200 bis 250 Professoren nur 15 gewesen, die sich diesem Schritt angeschlossen hätten, und man habe nicht einen einzigen positiven Vorschlag gemacht (so die Kirchenzeitungen von Paderborn, Münster und Köln).

Unter diesen Umständen erschien es einem kleinen Kreis katholischer Pädagogen wichtig, den Schritt der 15 Professoren zu unterstützen. Auch ihnen ging es zunächst nicht um die Frage Gemeinschaftsschule–Bekenntnisschule. Was sie mit ihrer Erklärung bewirken wollten, war, dem unangemessenen Anspruch, den die Bischöfe in diesen Fragen erhoben, entgegenzutreten, Ihrer Meinung nach geht es nicht an, daß man die Entscheidung für die Bekenntisschule als „heilsbedeutsam“ bezeichnet (Hirtenbrief des Bischofs von Münster vom 21. August 1966); daß in dieseni Sinne sich die Bischöfe als „die berufenen Sprecher ihrer Gläubigen“ bezeichnen (Bischof Pohlschneider in der Welt vom 20. März; 1967); daß Weihbischof Tenhumberg zwar das Elternrecht fordert, aber ganz selbstverständlich hinzusetzt, daß die Kirche „auf Grund ihrer umfassenden Heilsordnung“ den Eltern sagen müsse, „was sie bei der Wahrnehmung ihres Elternrechtes ... zu beachten haben“ Mann in der Zeit, April 1967); daß in aller Offenheit mit dem Beginn eines Kulturkampfes gedroht wird (Echo der Zeit, 2. April 1967).

Da die Mittel beschränkt waren und die Zeit drängte, war eine umfassende Unterschriftensammlung in ganz Nordrhein-Westfalen nicht beabsichtigt. Die Initiatoren wandten sich an die ihnen persönlich bekannten Lehrer mit der 3itte, die Erklärung zu unterschreiben und eventuell noch andere Kollegen zu diesem Schritt zu bewegen.

Zwei Drittel aller Unterschriften wurden auf diese Weise gegeben.

Darüber hinaus wurde der Ortsverein der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft angesprochen. Er versandte an alle, katholischen Bekenntnis- und an Gemeinschaftsschulen den Offenen Brief der Professoren und die geplante Erklärung, ohne eigenen Kommentar.

So lag der Schwerpunkt der Sammlung im Dortmunder Raum mit 66,5 Prozent aller Unterschriften (137 von 206).

Die anderen Unterschriften kamen aus Castrop-Rauxel, Essen, Hagen, Hamm, Köln, Lünen, Recklinghausen und Remscheid. Die Lehrer, die die Erklärung unterzeichneten, kamen also alle aus dem Ruhrgebiet. Der Katholizismus dieser großstädtischen und gemischtkonfessionellen Gegend unterscheidet sich in mancher Hinsicht von dem der geschlossenen katholischen Gebiete des Münsterlandes oder des Sauerlandes. Ob auch dort so viele Lehrer die Erklärung unterzeichnet hätten, muß bezweifelt werden.