Im US-Staat Maryland, nicht weit von der

amerikanischen Hauptstadt entfernt, liegt Fort Detrick, ein modernes Forschungsinstitut. Sechshundert Wissenschaftler arbeiten hier in den großzügig auf einem weiten Gelände verteilten hellen Laborgebäuden, die von Wiesen und Parkanlagen umgeben sind. Doch von den Ergebnissen, die diese Forscher erzielen, erfährt man nicht viel. Nur ein Siebentel dessen, was sie entdecken, wird in Fachzeitschriften veröffentlicht. Der größte Teil ihrer Berichte trägt den Stempel „top secret“ und wird in den Panzerschränken des Pentagons aufbewahrt.

Diese Gelehrten beschäftigen sich mit Infektionskrankheiten, doch nicht ihre Bekämpfung ist das Ziel der Ärzte in diesem Institut. Sie und die dort ebenfalls tätigen Techniker und Naturwissenschaftler suchen im Gegenteil nach Methoden, verheerende Epidemien möglichst effektiv zu verbreiten.

Fort Detrick firmiert in seinen Stellenangeboten als Institut für Grundlagenforschung und lockt junge Akademiker mit der Gelegenheit, Infektionen verschiedener Genese, den Einfluß von Umweltbedingungen auf Krankheitserreger, den Mechanismus der bakteriellen und Virusinfektionen, die Biochemie von Mikroorganismen, die Verbreitung von Krankheitskeimen durch Insekten, Pflanzenkrankheiten und Verfahren zur chemischen Unkrautvernichtung zu studieren. Es bietet dazu eine der größten Versuchstierfarmen der Welt und Laboratorien, ausgestattet mit allen Geräten, die sich ein Forscher nur wünschen kann.

All dies hat nur ein Ziel: Seuchen unter Menschen zu bringen und die Pflanzen und Tiere, von denen sie sich ernähren, zu vernichten. Hier werden die biologischen Waffen der USA geschmiedet. Fort Detrick ist nur eines dieser Zentren, in denen man solche „reziproke Medizin“ betreibt. Zahlreiche staatliche Laboratorien, Universitäts- und Industrieinstitute in Ost und West widmen sich im Auftrage ihrer Kriegsministerien der gleichen Tätigkeit.

Pocken, Milzbrand, Rotz, Typhus, die Papageienkrankheit, Fleischvergiftung und Pest gehören. zu den Plagen, die im biologischen Krieg in die feindlichen Linien und deren Hinterland eingeschleppt werden, dazu Maul- und Klauenseuche, Rinderpest und zahllose Toxen, die Nutzpflanzen verkümmern lassen. Mit Infanterie-und Artilleriegeschossen, Bomben und Raketenköpfen sollen die Krankheitserreger an Ort und Stelle gebracht und dort nach dem Auftreffen in einem Nebel von feinen Aerosol-Tröpfchen verbreitet werden. Andere Geschosse enthalten Insekten, die für die Verschleppung der pathogenen Keime sorgen.

In den letzten Jahren sind Gerüchte aufgetaucht, nach denen die Amerikaner oder die Vietcongs im gegenwärtigen Krieg schon vereinzelt die Gelegenheit wahrgenommen hätten, solche biologischen Waffen praktisch zu erproben. Daß derartige Gerüchte entstehen, ist nicht verwunderlich, denn jedermann weiß: Es gibt diese Waffen. Und da Epidemien in Kriegsgebieten ohnehin häufig auftreten, liegen solche Vermutungen nahe. Tatsächlich sind sie aber bisher in keinem Fall bestätigt worden. Immerhin hat sich eine Anzahl von amerikanischen Wissenschaftlern, darunter sieben Nobelpreisträger, bewogen gefühlt, eine Petition an Präsident Johnson zu richten. Sie fordern eine Revision der Pläne zur Weiterentwicklung und Lagerung solcher gefährlichen Waffen. Die Gelehrten treten insbesondere dafür ein, daß diese Art der Kriegführung in Vietnam auf keinen Fall angewandt werden dürfe. Eine Ärztevereinigung forderte ihre Mitglieder auf, sich von den Kollegen zu distanzieren, die dem Eid des Hippokrates in zynischem Forschungseifer zuwiderhandeln. Eine Vereinigung – und die anderen? Und alle „vernünftigen Menschen“?