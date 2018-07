Inhalt Seite 1 — Sie haben ein gesünderes Leben als je zuvor Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Gräfin Schönfeldt Zorn wütet an den Grenzen der Objektivität. Nur ihrer Zornesblindheit mag es nachzusehen sein, daß sie durch falsche Verallgemeinerungen, falsche oder unkontrollierbare Zahlen die Bemühungen deutscher Eltern, Erzieher, Ärzte und deutscher Gesundheitspolitik ignoriert, ja geradezu negiert.

Aus der Fülle des Mißverstandenen, Mißdeuteten kann hier nur einiges aufgegriffen und richtiggestellt werden. So heißt es in dem von Gräfin Schönfeldt verfaßten Artikel, daß 70 Prozent der Säuglinge in Provinzkrankenhäusern mit Ernährungsstörungen, meist infolge „Überernährung“ eingeliefert wurden. Tatsächlich aber sind „Ernährungsstörungen“ (sie waren früher die häufigste Todesursache bei Säuglingen) rapide seltener geworden. Tatsächlich wurde gerade durch diesen Rückgang eine Senkung der Säuglingssterblichkeit erreicht, die den letzten Generationen noch unvorstellbar erschienen war. Tatsächlich mußten wir bei einer wissenschaftlichen Arbeit in den letzten Jahren die Krankengeschichten von vier großen Kinderkliniken mit insgesamt 1280 Betten über drei Jahrgänge durchsehen, um 750 überwiegend leichte und fast nie durch Überfütterung entstandene Ernährungsstörungen bei Säuglingen zu erfassen. Tatsächlich ist dieser Rückgang von Erkrankungshäufigkeit und Sterblichkeit erreicht durch Mütteraufklärung in Beratungsstellen, bei Kinderärzten oder in vom Staat gratis zur Verfügung gestellten Broschüren.

Überfütterung? Die Säuglinge und Kleinkinder sind heute schwerer, auch größer, sie gedeihen schneller, weil ihre Entwicklung nicht durch Krankheiten gehemmt wird. Darum vor allem verdoppeln oder verdreifachen sie ihr Geburtsgewicht schneller, als es den alten Normen entspricht. Im „Durchschnitt“ ist es dem „deutschen Säugling“ noch nie so gut gegangen. Schwere Vitaminschäden, früher an der Tagesordnung, wurden durch eine einzigartige, staatlich finanzierte Prophylaxe zu Seltenheiten. Für den Staat ist die Ernährung der Kinder keine „Randerscheinung“, sondern es wird hier bereits wesentlich mehr investiert als „ein paar Millionen“, wie Gräfin Schönfeldt sie fordert.

Es stimmt auf keinen Fall, daß Eltern sich nicht über Kinderernährung informieren können, und ebenso falsch ist es, daß im Handbuch der Kinderheilkunde, einem wissenschaftlichen Gesamtwerk, über allen Kapiteln stehe: „... nur empirisch gezählt“ oder „nicht genau bekannt“. Es scheint nach dieser Entstellung fast, als würde dieses Werk auch den Kinderärzten keine wissenschaftlichen Fakten über die Ernährung liefern. Es liefert sehr wohl Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Metrik, aber auch solche, die nur empirisch gewonnen werden können, weil sich bestimmte Fragen nicht durch wissenschaftliche Versuche am Menschen, insbesondere am Säugling oder Kleinkind, klären lassen. Oder würde uns die Autorin ihre eigenen Kinder, würde sie uns die „eigene Brut“, wie sie schreibt für wissenschaftliche Versuche zur Verfügung stellen?

Doch hier wird noch Frau Dr. Wachtel zitiert, die verkündet haben soll, daß Fehl- oder Mangelernährung in den ersten Lebensmonaten Körperunterschiede hervorrufen können, die bis zum Lebensende bestehen bleiben, selbst wenn „danach“ (gemeint ist sicher nicht das Lebensende) eine optimale Ernährung einsetzt. Frau Dr. Wachtel ist hier insofern falsch zitiert, als sie in diesem Sinne lediglich tierexperimentelle Untersuchungen eines anderen Forschers referierte, die auf den Menschen nicht ohne weiteres übertragbar sind.

Nach der zornigen Darstellung durch Gräfin Schönfeldt sind die deutschen Eltern unbelehrbare, gleichgültige, vollkommen vernunftlose Demokraten. „Totaler Zwang des Staates?“ – so wird gefragt, aber beileibe nicht im Sinne eines Alternativvorschlages beantwortet. Es wird nur festgestellt, daß man in der Bundesrepublik bis zur Beantwortung dieser Frage „das Recht des einzelnen auf Unvernunft achtet“, und so die Menschen „weiter Schaden bei ihren Kindern anrichten“.

Gräfin Schönfeldt weiß nicht, daß es zum Beispiel in Hamburg gelungen ist, 95 Prozent dieser „vernunftlosen, gleichgültigen“ Eltern von der Richtigkeit einer Tuberkulose-Impfung bei ihren Säuglingen zu überzeugen; und sie weiß offenbar nicht, daß hier 85 Prozent aller Mütter die Beratungsstellen der Säuglings- und Kleinkinderfürsorge aufsuchen. Sie sieht offenbar nicht, daß große Zeitungsverlage aufklärende Elternzeitschriften herausbringen und an die angeblich so stupiden deutschen Eltern auch verkaufen!