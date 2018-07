Wieder sind die Autofahrer dran. Als es im letzten Jahr darum ging, das Milliardenloch im Bundeshaushalt zu stopfen, waren Bundesfinanzminister – damals noch Dahlgrün – und Parlament schnell bei der Hand, den Autofahrer zur Kasse zu bitten – als ob er das Haushaltsdefizit verschuldet hätte. Nun soll er zur Abwechslung umhätschelt werden.

Nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, nachdem die letzten Produktionsmeldungen einen Rückgang um fast 30 Prozent gegenüber dem letzten Jahr anzeigen, nachdem Kurzarbeit nicht nur auf Lohn- und Ertragssteuer der Automobilindustrie zurückschlägt, sondern einige zehntausend Zulieferfirmen in Mitleidenschaft zieht (jeder zehnte Arbeitsplatz hängt vom Auto ab), hebt nun ein großes Geschrei an, wie dem abzuhelfen sei.

Der hessische Finanzminister hält beim Autokauf einen Steuerfreibetrag von 500 Mark für Arbeitnehmer für möglich (Steuerersparnis 100 bis 150 Mark), man diskutiert einen Wegfall der Kraftfahrzeugsteuer für neuzugelassene Wagen (was Hitler schon einmal praktizierte), man spricht von einem Wiederheraufsetzen der Kilometerpauschale für Arbeitnehmer...

Nun, Autos werden von Betrieben gekauft, wenn sie gebraucht werden, von Arbeitnehmern, wenn diese ihren Arbeitsplatz gesichert wissen. Schlagen also Schillers Konjunkturspritzen an, so wird auch die Automobilindustrie aus dem Tal herauskommen – ohne Sonderbehandlung.

Daß die Regierung 1968 die einseitigen Belastungen der Autofahrer abbauen sollte, steht auf einem anderen Blatt. hm.