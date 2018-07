Inhalt Seite 1 — Sparen nach Plan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Werben um das Geld des „kleinen Mannes“, um seine Spargroschen geht weiter. Aus der Entwicklung der Großbankbilanzen in den letzten Jahren wird deutlich, welche Bedeutung die Spareinlagen für das Geschäft der Banken erlangt haben. Die Institute zahlen für das Wachstum der Spareinlagen einen hohen Preis, weil sie ihr Zweigstellennetz unter großem Aufwand ständig erweitern mußten. Nur so können sie mit dem Expansionsdrang der Sparkassen mithalten. Schwierig wird dieses Wettrennen für alle Institute, die von der Tradition her über kein Zweigstellennetz verfügen, oder für solche, die sich – weil sie sich auf die Kundschaft bestimmten Branchen spezialisiert haben – gewisse Beschränkungen auferlegen müssen. Derartige Banken müssen sich etwas einfallen lassen. Ein gutes Beispiel liefert dafür die Bank für Landwirtschaft AG, Köln, (8 Niederlassungen, 19 Geschäftsstellen), die jetzt mit der Idee des Plansparens an die Öffentlichkeit getreten ist. Sie soll das Thema unseres heutigen Gesprächs sein.

Das Sparen nach Plan ist in jüngster Zeit dadurch zu einer umstrittenen Angelegenheit geworden, weil die Vertreter amerikanischer oder pseudoamerikanischer Investment-Fonds in der Bundesrepublik sogenannte Sparpläne verkaufen, die den Anleger zwingen, die vollen (nicht unbeträchtlichen) Spesen – die sich auf die Endsumme des Sparplans errechnen – schon in relativ kurzer Zeit zu zahlen. Wenn aus irgendwelchen Gründen die Endsparplansumme nicht erreicht wird, so gibt es keine Spesenrückerstattung, vielmehr hat der Sparer sein Geld eingebüßt. Gegen diese Art des Investment-Sparens hat kürzlich die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Bedenken erhoben. Wie die Auseinandersetzungen ausgehen werden, vermag heute niemand zu sagen. Man darf nicht vergessen, daß der Verkauf dieser Sparpläne für die Vertriebsgesellschaften eine Existenzfrage ist, denn ohne diese Spesenregelung wären sie nicht in der Lage, ihr Vertreternetz in der bisherigen Form aufrechtzuerhalten.

Bedenken solcher Art bestehen beim Plansparen der Bank für Landwirtschaft nicht. Hier können allerdings auch keine sensationellen Erfolge in Aussicht gestellt werden. Ziel, so sagt man bei dem Institut, ist ein planmäßiges Sparen, um ein Vermögen „nach Maß“ aufzubauen.

Wie geschieht das? Der Sparer trifft mit der Bank eine Vereinbarung über die Sparleistung. Darin wird der insgesamt anzusammelnde Betrag fixiert, der Zeitraum, in dem der Betrag angespart werden soll (Vertragsdauer mindestens 5 Jahre), und festgelegt, wie hoch die monatlichen oder vierteljährlichen Sparraten (Mindesteinzahlung jährlich 1200 Mark) sein sollen. Dabei ist eine Erhöhung oder Aussetzung der Einzahlungen jederzeit möglich.

Wenn ein bestimmtes Mindestguthaben an dem Ansammlungskonto erreicht worden ist, übersendet die Bank dem Sparer unaufgefordert einen Anlagevorschlag. Er wird sich im Rahmen eines Planes halten, den der Sparer vorher mit der Bank abgesprochen hat. Die auf dem Ansammlungskonto liegenden Gelder werden zu dem Zinssatz für Sparkonten mit jährlicher Kündigung verzinst.

Die Bank sichert zu, daß sie mindestens zweimal jährlich die Ansammlungskonten daraufhin überprüft, ob es sich lohnt, Anlagevorschläge in den Kunden zu schicken. Akzeptiert der Sparer die Vorschläge, so erfolgt deren Ausführung unmittelbar, das heißt, das Geld wird zum Kauf von Effekten verwandt, die von der Bank als anlagewürdig angesehen werden. Läßt der Kunde nichts von sich hören, so erhält er zum nächsten Prüfungstermin einen neuen Vorschlag.

An jedem Prüfungstermin nimmt die Bank die bereits gemachten Anlagen unter die Lupe und macht – wenn es zweckmäßig erscheint – Änderungsvorschläge. Auf diese Weise kommt der Sparer in den Genuß einer unentgeltlichen, aber regelmäßigen Anlageberatung, ohne daß er sich selbst darum zu kümmern braucht. Bezahlen muß der Kunde natürlich die üblichen Bankspesen, wie sie beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren anfallen.