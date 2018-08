Von Petra Kipphoff

Als vor rund einem Monat Hans Magnus Enzensberger den Kulturpreis der Stadt Nürnberg erhielt, nannte der städtische Kulturreferent Dr. Hermann Glaser in seiner Laudatio sehr offen den Grund, der die Preisrichter zu dieser Entscheidung bewogen hatte: „In einem Augenblick“, so sagte Glaser, „da Deutschtum wieder einen verdächtig nationalistischen Klang anzunehmen beginnt und Verächter von Geist und Kritik Lamentationen anstimmen, weil die Dichter und Denker nicht genug das Positive sähen, ehrt die Stadt Nürnberg mit dem Kulturpreis in Hans Magnus Enzensberger vor allem auch ein Bewußtsein von ‚Deutschtum‘, wie es als Gegenposition zum Klischeebild neobundesrepublikanischer Deutschtümelei so dringend notwendig ist.“

Es ehrte Nürnberg, gerade diese Stadt, daß es Enzensberger ehrte, gerade diesen Schriftsteller und gerade mit diesen Worten. Der Beweis dafür, wie wirklich „dringend notwendig“ solche Entscheidungen und Hinweise sind, kam dann leider aus demselben Nürnberg. Nachdem Enzensberger die mit dem Preis verbundenen 6000 Mark einem Fonds zur Unterstützung politisch Verfolgter in der Bundesrepublik zur Verfügung stellte, fragte der Nürnberger CSU-Abgeordnete Stiller bei der Bundesregierung an, ob auch sie die Meinung Enzensbergers teile, „daß in unserem Land Personen wegen ihrer politischen Gesinnung vor Gericht gestellt werden“. Da der Bundesjustizminister auf diese Frage nur mit einem, wie die Süddeutsche Zeitung sagte, „erschöpfenden“ Nein antworten konnte, fragte Herr Stiller schlau weiter, ob die Bundesregierung denn unter solchen Uniständen die Verwendung „kommunaler Haushaltsmittel“ im Sinne Enzensbergers für vertretbar halte. Der Bayern-Kurier steuerte noch ein bißchen Gratis-Geifer zu: „Alle von Enzensberger Genannten sind Kommunisten. Und die Steuergelder, die für den Preis herhalten mußten, fließen jetzt also in die Taschen derjenigen, die diesen Staat und seine Ordnung nicht wollen, präsentiert aus einer Hand, die ihre seltsame Beziehung zu diesem Land federhaltend allzuoft schon geoffenbart hat.“ Dennoch konnte die Nürnberg-Passauer Fronde zur Rettung von Steuergeldern keine rechten Erfolge verbuchen.

Aber der Abgeordnete Stiller läßt so schnell nicht locker. Als genauer Kenner der Vita Enzensbergers versucht er jetzt, den Hebel an einer anderen Stelle anzusetzen. In der vergangenen Woche stellte er im Bundestag drei weitere Fragen zum „Fall Enzensberger“ und wollte vor allem wissen, ob Enzensberger, der kürzlich auf Aufforderung des Goethe-Institutes in Indien, Griechenland und der Türkei war, auch in Zukunft solcher Reisen für würdig befunden werden könne, „nachdem in der Fragestunde am 13. April 1967 durch den Herrn Bundesjustizminister festgestellt wurde, daß er anläßlich der Verleihung des Nürnberger Kulturpreises wahrheitswidrig behauptet hat, in der Bundesrepublik würden Personen wegen ihrer Gesinnung gerichtlich verfolgt werden, und dadurch dem Ansehen unseres Staates schwer geschadet hat“. Der Abgeordnete wußte weiter zu berichten, daß sich mancher „deutschfreundliche türkische“ Zuhörer von Enzensbergers Auftreten befremdet gezeigt habe; außerdem verlangte er Aufschluß darüber, welche Kosten dem Steuerzahler durch die Enzensberger-Reise entstanden seien.

Das Goethe-Institut, Herr Stiller sollte seine Wißbegierde ruhig noch ein wenig weiter ausdehnen, wird zwar weitgehend vom Auswärtigen Amt finanziert und ist diesem durch eine dementsprechend intensive Zusammenarbeit verbunden. Aufgabe des Goethe-Institutes ist jedoch, falls man den Satzungen trauen darf, „die Pflege deutscher Sprache und Kultur im Ausland“ und nicht Werbung für die Bundesrepublik, so wie sie sich der Abgeordnete Stiller vorstellen mag: Ein frisch gescheitelter Deutscher gibt erstaunten Türken eine ausführliche Antwort auf die drängende Frage, warum es am Rhein so schön sei. Im Band 3 der „Auswärtigen Kulturbeziehungen“ (Luchterhand Verlag, 1966) könnte Stiller auch nachlesen, wie Peter H. Pfeiffer, der Präsident des Goethe-Institutes, die diffizilen Grenzen zwischen Politik und Kultur sieht: „Übt der Staat seinen Einfluß engherzig aus, so könnte er bestimmen, was im Ausland als deutsche Leistung zu zeigen ist und zu gelten hat. Die so gesteuerte Darbietung künstlerischer Leistung wäre in Gefahr, der Kulturpropaganda oder der politischen Öffentlichkeitsarbeit gleichgesetzt zu werden und dadurch an Ausstrahlung und Überzeugungskraft zu verlieren.“

Wer auf Einladung des Goethe-Instituts ins Ausland fährt, verbringt aufreibende Tage in Zügen, Flugzeugen, auf Stehpartys, bei Vorträgen, endlosen Gesprächen und Diskussionen. Es ist anstrengend, ein Vortragsreisender zu sein, es ist anstrengend und schwierig, ein deutscher Vortragsreisender zu sein.

„Wir können“, so sagte ein Mitglied der Hauptstelle des Goethe-Instituts in München auf Fragen zum Fall Enzensberger, „froh sein, daß er das Opfer solcher Reisen überhaupt auf sich nimmt.“ Und weiß weiter zu berichten, daß die ausländischen Institutsleiter wie auch die deutschen Botschaften des Lobes voll sind über Enzensberger, die gescheite, taktvolle und geschickte Art, in der er die komplizierte Aufgabe meistert, im Ausland ein Deutscher zu sein.

Hans Magnus Enzensbergers rund vierzehntägige Reise nach Athen, Ankara und Neu-Delhi hat übrigens 5905 Mark und 35 Pfennige gekostet. Bleibt nur noch die Frage, welche Kosten dem Steuerzahler eigentlich durch die unnütze Fragerei eines Bundestagsabgeordneten entstehen.