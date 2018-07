Erstes und Zweites Programm in verschiedenen Sendungen der vorigen Woche

Neun Tage – das ist eine lange Zeit. In neun Tagen, so sollte man meinen, müßten erfahrene Männer sich ein Programm ausdenken können, das dem erwarteten Ereignis Rechnung trägt, wie sich’s gebührt. Doch als es soweit war und der Patriarch verstarb, wahrhaftig und wirklich, da erwies es sich bald, daß die sonst so Erfindungsreichen aus Hamburg und Mainz die Frist nicht genutzt hatten. Stunde um Stunde fiedelten Violonisten, posaunten die Bläser, schwenkten Dirigenten bei Schubert- und Beethoven-Klängen die Arme. Sakrale Objekte glitten vorüber; Totentänzer, Schmerzfiguren, Skelette füllten den Bildschirm, die Stunde mittelalterlicher Beinmänner war wieder einmal gekommen.

Erstes und Zweites Programm überboten einander an Einfältigkeit, die Sendefolge hatte das Niveau der Nachrufe Lübkes und Barzels (auch der Kanzler tönte phrasenhaft und redlich-allgemein: ein seiner nicht würdiger Dutzend-Sermon), und das war nicht viel. Die Platitüde regierte und einte die Sprecher aller Parteien: Familie der Völker, Dienst am Staat, Architekt der Bundesrepublik, entwaffnender Humor, fruchtbar gewirkt, geliebte Heimatstadt Köln, verkörperte Kontinuität unseres Volkes ... Dem Betrachter am Bildschirm blieb wenig erspart, man sehnte sich nach Bossuet und de Gaulle inmitten dieser feierlich schwadronierenden Gesangsvereinsredner, als deren Meister sich einmal mehr Rainer Barzel erwies. „Unser Land hielt den Atem an“, „An ihm und seinem Vorbild hat sich ein ganzes Volk Kraft geholt“ ... in der Tat, das erinnerte beinahe an Erhardsche Reden.

Ein einziger Mann nur, Eugen Gerstenmaier, wußte die Gunst der Stunde zu nutzen, er allein ahnte, daß das Gefühl, von einem Großen Abschied zu nehmen, am wenigsten gefördert wird, wenn die Leichenreden einem zeitentrückten, des irdischen Makels entkleideten Seraphim gelten. Deshalb verschwieg er das Menschlich-Allzumenschliche nicht, deutete Fragwürdiges an und wagte, homiletisch geschult, auch einmal zu lächeln – ein Grund zur Freude, Brüder, das Werk des Greises war getan, und er ist friedlich entschlafen.

Ach, wieviel besser und glaubhafter hätten sich diese Kleinbürgerreden am Grabe gemacht, wieviel bedeutender, gefährlicher, schicksalhafter, wieviel größer wäre der Tote erschienen, wenn man jene problematischen Punkte nicht ausgespart hätte, die später in den Bildviten beider Programme so anschaulich wurden: die Kanzlerwahl mit Hilfe der eigenen Stimme, das landesherrliche Soldatenangebot, das Kanzler-Präsidenten-Spiel, der antirussische Komplex, die abendländische Starrheit. Die Schattenseiten verschweigend, den Zynismus, die Amoralität im Namen der Moral, die Menschenverachtung, die päpstliche Unnahbarkeit des Bäckerenkels aus Köln, Züge vertuschend, die einst Heinrich Böll in seiner grandiosen Betrachtung des ersten Memoirenbandes in den Mittelpunkt rückte, machte man aus Adenauer einen heiligen Konrad, der Umstrittene wurde zum Gesalbten, und der, dessen Eigenart, die Einseitigkeit war, erschien als Inbegriff der Harmonie.

Hätten Eschenburg, Augstein und Böll, Otto Hahn oder Robert Jungk Jan diesem Abend statt der Funktionäre gesprochen: ihre Worte der Würde des Augenblicks angemessen, wahrhaftig, also respektvoll und kritisch – wären dem Toten gerechter geworden, und er, dem Politik Spaß und Kontroversen Vergnügen machten, hätte ihnen wahrscheinlich lieber gelauscht als den frommen Sprüchen von Politikern, die er zu einem nicht geringen Teil verachtete... so wie ihm auch ein Film über Köln, sein Köln, seine Polis mit Schnapstrinkern, Ministranten und Karnevalisten, angemessener erschienen sein mag als eine Totentanztirade.

Viel hätte gezeigt werden können, viele hätten viel erzählen können, vom Stroh, das man einst auf die Straßen schüttete, sooft ein Großer starb, dessen Sterben man nicht stören wollte, von alten Riten und sinnfälligen Vergleichen, von Kölner Geschichten, die das Profil des Verschiedenen (verschieden sagte Gerstenmaier, ins Lutherdeutsch fallend, als er dem Parlament die Todesnachricht aus Rhöndorf verlas) verdeutlicht hätten... viel hätte gezeigt werden können, Gegensätzlich-Wahrhaftiges. Aber wenig wurde gezeigt.

Momos