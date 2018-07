"Das Ideal der Deutschen ist die Harmlosigkeit"

Von Rolf Zundel

Johannes Gross: Die Deutschen. Heinrich Scheffler Verlag Frankfurt; 306 Seiten, 19,80 DM

Die Provokation in dem neuen Buch von Johannes Gross kommt auf leisen Sohlen. Keine Thesen-Fanfaren erschrecken den Leser, weder wortreiche Verteidigung noch bittere Verdammnis – beides, naheliegend, wenn die Deutschen abgehandelt werden – werden geboten. "Ohne Aufgeregtheit" – eine Lieblingsvokabel des Autors – wird präzise dargestellt und nüchtern analysiert. Allenfalls einen Schuß Bosheit scheint sich Gross zu gestatten.

Und doch wird der Leser mißtrauisch. Immer wieder führt Gross die Analyse so weit, daß die Schlußfolgerung, die Anweisung zum Handeln fast zwangsläufig erscheint. Der Leser wartet darauf, daß der reife Apfel der Erkenntnis vom Baum geschüttelt wird. Just in diesem Augenblick aber, wenn die Spannung am größten ist, bricht Gross die Darstellung ab und wendet sich seinem nächsten Gegenstand zu. Eine ganze Reihe von Kapiteln scheinen auszugehen wie das Hornberger Schießen.

Ein Beispiel ist das Kapitel über das Staatsoberhaupt. Gross verwendet viel Akribie und Scharfsinn auf den Nachweis, daß der Bundespräsident praktisch "funktionslos" ist, "eine Spitze, auf die nichts zuläuft, keine Bedingung, die nicht weggedacht werden könnte, ohne daß irgend etwas entfiele". Dann versucht der Autor zu beweisen, daß weder Heuss noch Lübke "einen Stil ihres Amtes begründet, eine Form der Repräsentation entwickelt" haben. Mit einem bedauernden Seitenblick auf "fremde Höfe", wo ein "Staat sich anders darstellt als durch Bonhomie", wo "die große Form nicht überall für Firlefanz gehalten wird", geht der Exkurs zu Ende, es folgt nur noch die Bemerkung, daß die Deutschen mit der Art, wie der Bundespräsident sein Amt führe, herzlich zufrieden seien.

An diesem Beispiel wird deutlich, daß die im Klappentext angekündigte nüchterne Beschreibung bestenfalls eine Teilwahrheit ist. Zwar plakatiert Gross seine Schlußfolgerung nicht, aber seine These wird doch spürbar. Sie kommt freilich auf Taubenfüßen, unaufdringlich, leise, aber sehr penetrant. Die Unfähigkeit der Deutschen für die Formen staatlicher Repräsentation, die Gross darstellt, ist ja nur ein Indiz unter vielen, die alle in die gleiche Richtung weisen: "Das Selbstbewußtsein der Deutschen ist dadurch charakterisiert, daß es ihnen an Selbstbewußtsein fehlt."