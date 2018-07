Dem Blick aus der Luft auf die Welt hat sich ein ganzes Buch verschrieben:

„Die Welt von oben“ – Ein Terra magica Bildband; Hans Reich Verlag, München; etwa 100 Bildtafeln, 26,80 DM

Dieser Blick von oben kann durchaus sinnvoll sein, und einige der Aufnahmen führen das vor: Die 1593 bei Udine nach einem idealen Renaissance-Grundriß erbaute Stadt Palmanova offenbart nur nach oben ihren ring- und sternförmigen Grundriß; und eine andere aufschlußreiche Aufnahme zeigt, wie große Kreise verschieden gefärbten Korns auf einem französischen Getreidefeld die Lage prähistorischer Gräber verraten. Auch der Verschiedenheit der Siedlungsformen in den Souf-Oasen, in der Vendée oder in den Haufendörfern Württembergs läßt sich einiges Interesse abgewinnen.

Aber aus dem Flugzeugblick ein Buch und ein Prinzip zu machen, erinnert an den verzweifelten Humor, ein Stück für Klavier, wenn schon nicht gut, so doch wenigstens sechshändig zu spielen. Oder man denke sich eine Ordnung im Bücherschrank nach dem Umfang der Bände oder der Farbe des Schutzumschlages!

Dem gleichen Prinzip huldigt die ganze Buchreihe „Terra magica“. Bis auf einige Aufnahmen umfaßt diese Reihe Bücher, die in gleicher Weise hergestellt sind: in Archiven, im Angebot von Bildagenturen und Photographen wird unter dem jeweiligen Stichwort gesucht und ausgewählt, was in der Kategorie das beste ist. Die Kategorien unterteilen die Welt mit dem Hackmesser: Katzen; Kinder aus aller Welt; Kinderstube der Tiere; Die lachende Kamera I und II (man muß schon ein dickes Fell haben, daß einem da das Lachen nicht vergeht); Mutter und Kind; Das Kind und sein Vater.

Ordnung und Methode, wie mein Offizier immer sagte. Man muß nur die richtige Schublade finden. Ich kenne kein gutes Photo, das in diese Begriffe sich einordnen ließe. Noch mehr: ich möchte gute Photographie damit definieren, daß sie vorhandene Begriffe überschwemmt. Daß sie in diese Schubladen passen, richtet nun diese besten Photos und ihre Qualität: Sie sind auffällig leer und unkonkret; die Variation eines fixierten Inhalts geschieht wiederum in Begriffen. Man weiß es mit geschlossenen Augen: „Kinder aus aller Welt“ enthält weiße und schwarze, traurige und lachende, wohlgenährte und hungrige, bis man überhaupt nicht mehr weiß, was ein Kind ist.

Dem mißlungenen Kunststück eines Buches oder einer Buchreihe müßte man nicht so viel Bedeutung zumessen, wenn hier nicht ein Schönheitsbegriff getroffen würde, der nicht nur bei einer zurückgebliebenen Käuferschicht verbreitet ist. Er bestimmt weitgehend die Vorstellung von Photographie, von guter Photographie, und setzt sich etwa in den Wochenendausgaben von Tageszeitungen triumphierend durch. Daß man in diesen Bildern nichts sieht, ist kein Scherz, oder ein Scherz nur soweit, wie Karl Kraus nur im Scherz erwarten durfte, daß alles Gedruckte geschrieben sei. Daß man nichts sieht, ist die wahre Bedingung für die Beliebtheit dieser Bilder bei Dilettanten. Und ein Dilettant ist einer, der nicht bereit ist, sich mit einem Menschen zu befassen, der sich mittels einer Kamera ausdrückt, sondern nur mit Begriffen oder der Technik – und wahrscheinlich ist der Anteil der Dilettanten unter den Konsumenten der Photographie deswegen so groß, weil ihre besonders große Unerfahrenheit der besonders starken Propaganda der Photoindustrie zum Opfer fiel.

Herbert Linder