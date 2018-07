Inhalt Seite 1 — Wenn Grabsteine wackeln... Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Die Gefährlichkeit beschädigter Grabsteine ist schon so alt, als es diese gibt.“ Richter Hiesel, Amtsgerichtsdirektor in Villingen, in seiner Urteilsbegründung.

Bad Dürrheim/Schwarzwald

Es geschah am 10. Mai 1965 gegen 17 Uhr. Eine Friedhofsbesucherin hörte den Schrei eines Jungen. Sie blickte sich um und sah, daß Andreas, ihr Neffe, unter einem zusammengestürzten Grabmal lag. Er wurde sofort in das Krankenhaus nach Villingen gebracht. Zwei Stunden später starb er.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte über achtzehn Monate und stellte dann fest, daß das Grabmal aus drei Teilen bestanden hat, 143,5 Kilo schwer war, und daß die Ursache des Unglücks ein sturmähnlicher Wind gewesen war und „daß entgegen der handwerklichen Kunstregel die Steine nicht miteinander verdübelt waren“. Die Ermittlungen gegen den Steinmetzen, den Schöpfer des Grabsteines, blieben ohne Erfolg.

Die Staatsanwaltschaft aber suchte nach neuen Verantwortlichen und fand derer gleich zwei: den Bürgermeister Otto Weissenberger und den Oberinspektor Helmut Schaaf, dieser zuständig für Friedhofsangelegenheiten. Beide wurden der fahrlässigen Tötung angeklagt.

Bürgermeister Weissenberger und sein Oberinspektor bekannten sich „nicht schuldig“ und zeigten auf den Paragraphen 25 ihrer Friedhofsordnung von 1928. Danach sind die Grabinhaber für den Zustand der Grabmäler und eventuell entstehender Schäden haftbar. Der Ankläger schob die Friedhofsordnung beiseite und verwies auf einen Erlaß des Innenministeriums von Baden-Württemberg, der besagt, daß der Bürgermeister „durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch Überprüfung der Standfestigkeit der Grabsteine sicherzustellen hat, daß die gemeindeeigenen Friedhöfe ausreichend verkehrssicher sind“.

Der Vorsitzende des Schöffengerichts, Richter Hiesel, fand zusätzlich ein Urteil des Bundesgerichtshofes, in dem steht, daß die Bürgermeister einmal im Jahr diese Prüfung vornehmen sollten. Das Urteil des Richters Hiesel und seiner Schöffen war kurz und bündig. Die Angeklagten hatten „in pflichtwidriger Weise“ unterlassen, den Friedhof nach wackeligen Grabsteinen zu durchstöbern, und „zumal gerade in neuerer Zeit in Hinblick auf die Sicherung und Erhaltung des menschlichen Lebens eine Verfeinerung des Verantwortungsbewußtseins eingetreten ist“, verursachten sie also durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen. Das Villinger Verdikt lautete: „Schuldig!“ 800 Mark Geldstrafe für das Stadtoberhaupt, 400 Mark für den Oberinspektor.