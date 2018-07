Von Enno Patalas

Dem deutschen Film soll, wieder einmal, geholfen werden. Daß er Hilfe brauchen kann, wird von niemandem bestritten. Drei Viertel aller in der Bundesrepublik hergestellten Filme spielen – nach einer Feststellung des Bundeswirtschaftsministeriums – ihre Kosten nicht ein. Wohl wäre es bei den meisten davon kaum zu bedauern, wenn sie gar nicht gedreht würden. In anderen Wirtschaftszweigen reguliert schließlich auch die Nachfrage das Angebot. Doch bedarf eine Kulturnation zu ihrer Selbstdarstellung, zum Ausgleich ihres geistigen Haushalts sozusagen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts des Films ebenso wie der traditionellen Künste; gemeinsam stiften sie ihre Kultur. Dem deutschen Film muß geholfen werden. Die Frage ist lediglich: Was ist das, der deutsche Film? Wem soll geholfen werden?

Man frage einen kultivierten Franzosen oder Italiener, was für ihn der deutsche Film ist. Er wird antworten: die Filme der zwanziger und frühen dreißiger. Jahre, „Caligari“, „Der letztes. Mann“, „Metropolis“, „Berlin, die Sinfonie einer Großstadt“, „M“, „Der Blaue Engel“, „Kameradschaft“..., der eine oder andere frühe Film von Käutner oder Staudte – vom letzten vornehmlich ostdeutsche – und dann die allerneuesten, Kluges „Abschied von gestern“, Schlöndorffs „Der junge Törleß“, Straubs „Nicht versöhnt“. Was daneben und dazwischen westdeutsche Kinoleinwände beherrscht hat, Heimat-, Problem-, Edgar-Wallace- und Karl-May-Film, ist nicht ins Bewußtsein der Öffentlichkeit jenseits von Rhein und Alpen gedrungen, hat nicht beigetragen zur kulturellen Selbstdarstellung Deutschlands, war in der Regel nicht einmal exportfähig. Der deutsche Film: das ist eine Vergangenheit, das ist eine Zukunft, die bereits begonnen hat. Es ist nicht die Gegenwart, die schon allzu lange währt, seit 1933.

In Bonn ist ein „Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films“ in Vorbereitung. Sein erster Entwurf wurde kürzlich der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Er ist von Abgeordneten aller drei Fraktionen unter Führung des CDU-Abgeordneten Toussaint eingebracht worden und wird in nächster Zeit in den Ausschüssen und im Plenum beraten werden. Die Bedeutung dieses Gesetzes für den deutschen Film darf nicht unterschätzt werden. Von ihm hängt ab, ob es in Zukunft einen deutschen Film geben wird oder nicht. Und zwar nicht so sehr davon, ob es kommen wird oder nicht. Dies behaupten nur die Verfechter des jetzigen Entwurfes, die sich von ihm wirtschaftliche Vorteile versprechen, voran der Verband der Altproduzenten. Sondern davon, wie es aussehen wird.

Auch ohne Gesetz ist eine Zukunft des deutschen Films denkbar. Ein gutes Filmgesetz wäre besser als keines, aber keins wäre immer noch besser als ein schlechtes. Ohne Filmgesetz sind in den letzten zwei Jahren „Abschied von gestern“, „Der junge Törleß“, „Mahlzeiten“, „Wilder Reiter GmbH“, „Nicht versöhnt“ und andere Filme entstanden, Ansätze zu einer Renaissance der Filmkunst in Deutschland. Ein gutes Gesetz könnte diese Ansätze zur Entfaltung bringen. Ein schlechtes Gesetz würde sie ersticken.

Der Entwurf des Filmförderungsgesetzes, der dem Bundestag vorgelegt werden soll, sieht die Errichtung einer „Filmförderungsanstalt“ als einer Anstalt des öffentlichen Rechts vor. Ihre Hauptaufgabe soll sein, „die Qualität des deutschen Films auf breiter Grundlage zu steigern und insbesondere den guten Unterhaltungsfilm zu fördern“. Die Mittel sollen aufgebracht werden durch einen Kinogroschen, der bei jedem Filmbesuch mit dem Erwerb der Eintrittskarte zu entrichten wäre. Man erwartet davon ein Aufkommen von etwa 30 Millionen Mark jährlich.

Der Verwaltungsrat, der Aufsichtsrat und Vorstand der Anstalt bestimmt, soll sich aus Bundestagsabgeordneten, Vertretern der Bundesregierung, der Filmwirtschaftsverbände, der Fernsehanstalten, der Filmselbstkontrolle und der Kirchen zusammensetzen.