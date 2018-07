Was zuweilen wie eine gezielte Aktion aussieht, kann doch nur ein Arrangement des Zufalls sein – wie die Duplizität so widersprüchlicher Ereignisse: In Bonn Verhandlungen mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga über die Möglichkeit der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und einigen Nah-Ost-Ländern – und zur gleichen Zeit in Frankfurt die Gründung der „Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaftsbeziehungen mit Israel“. Dieser Vorgang war wiederum synchronisiert mit der Bildung einer Israelisch-Deutschen Handelskammer in Tel Aviv. Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft wurde Franz Etzel, der unter Konrad Adenauer und nach Fritz Schäffer, den beiden großen Toten der letzten Wochen, Bundesfinanzminister war und jetzt einer der drei Top-Leute des Düsseldorfer Bankhauses Friedrich Simon ist.

Der 65jährige, als Kleinbauernsohn vom Niederrhein und Unter-Tage-Werkstudent zum Minister und Bankier aufgestiegen, berichtet mit äußerster Sachlichkeit von der Vorgeschichte:

„Da besuchte mich im Spätsommer vorigen Jahres ein Fabrikant aus Israel, Dr. Moosberg. Dieser Besucher – ein früherer Paderborner Bürger – war von der Deutsch-Jüdischen Gesellschaft, deren Mitglied ich bin, an mich empfohlen worden. Er schlug vor, in beiden Ländern gemeinsame Handelskammern zu gründen. Israel unterhalte bereits mit siebzehn Ländern solche Institutionen. Ich versprach meinem Gast, mich um die Verwirklichung seiner Anregung zu kümmern.“

Franz Etzel hielt Wort, ohne die Vorsichtsmaßnahmen zu vernachlässigen, an die er als Jurist, Politiker und Bankier gewöhnt ist. Er informierte und konsultierte Freunde und Kollegen. Er stieß auf Zustimmung wie auf Zurückhaltung. Vor allem zeigte man sich da und dort besorgt über die mögliche Reaktion arabischer Kreise. Sogar von der Möglichkeit eines Boykotts wurde gesprochen. Von diesen Vorbehalten abgesehen, zeigte es sich bald, daß man auch aus formalen Gründen der geplanten Institution nicht den öffentlich-rechtlichen Status einer Kammer geben konnte. So kam man denn auf die unbedenkliche Form einer „Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaftsbeziehungen mit Israel“.

„Sie sitzen in Düsseldorf, Herr Etzel, aber die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt.“

Dafür hat Franz Etzel eine einleuchtende Erklärung: Unabhängig von seinem ersten Gespräch mit dem Gast aus Israel kam es zu Kontakten mit Vertretern der Bank für Gemeinwirtschaft. So lag nichts näher, als daß die weiteren Vorbereitungen zwischen dem Chef des Frankfurter Hauses, Walter Hesselbach, und Franz Etzel abgestimmt wurden. Zur Gründungsversammlung wurde nach Frankfurt eingeladen, der Stadt, in der Franz Etzel studiert hat und von der er sagt, sie sei dreimal zerstört worden:

„Einmal durch die Vertreibung der Juden; ein zweites Mal durch die Bomben der Alliierten; ein drittes Mal durch den Wiederaufbau im amerikanischen Stil.“